Син Маркевича виїхав до Іспанії після набрання чинності законом про мобілізацію
Тренер львівських "Карпат" Остап Маркевич не планує працювати у клубі під час наступного сезону. Син Мирона Маркевича виїхав з України, щоб продовжити статус резидента Іспанії.
Маркевич пообіцяв повернутися до України у встановлені законом терміни, повідомляє "Український футбол".
Остап Маркевич відомий по роботі тренером у таких командах, як "Агробізнес", "Чорноморець" та "Маріуполь". Цьогорічний сезон він провів у "Карпатах", де входив до штабу головного тренера Мирона Маркевича. Проте наставник не був присутній на матчах львівської команди "Лівим берегом" та "Інгульцем".
Чому Маркевич виїхав з України
Маркевич підтвердив інформацію про те, що виїхав до Іспанії. За його словами, він із 2015 року живе в цій країні разом із сім'єю, син ходить до місцевої школи. Тренер продовжує статус резидента і зараз має фізично перебувати в Іспанії.
Остап Маркевич не вперше виїхав з України за останні роки. Він заявив, що робить це легально і планує повернутися на батьківщину.
Щодо подальшої кар'єри в "Карпатах", Маркевич заявив, що не зумів відмовити батькові у проханні допомогти вивести львів'ян до Прем'єр-ліги. Але він більше не збирається працювати помічником тренера, хоч готовий працювати на адміністративній посаді. Але Маркевич вважає пріоритетом самостійну кар'єру тренера в українській чи зарубіжній команді.
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