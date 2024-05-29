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Син Маркевича виїхав до Іспанії після набрання чинності законом про мобілізацію

29 травня 2024 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Син Маркевича виїхав до Іспанії після набрання чинності законом про мобілізацію
Остап Маркевич під час тренування. Фото: instagram.com/ostap_markevych/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренер львівських "Карпат" Остап Маркевич не планує працювати у клубі під час наступного сезону. Син Мирона Маркевича виїхав з України, щоб продовжити статус резидента Іспанії.

Маркевич пообіцяв повернутися до України у встановлені законом терміни, повідомляє "Український футбол".

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Остап Маркевич відомий по роботі тренером у таких командах, як "Агробізнес", "Чорноморець" та "Маріуполь". Цьогорічний сезон він провів у "Карпатах", де входив до штабу головного тренера Мирона Маркевича. Проте наставник не був присутній на матчах львівської команди "Лівим берегом" та "Інгульцем".

Остап Маркевич та Олександр Усик
Остап Маркевич (ліворуч) та боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/ostap_markevych/

Чому Маркевич виїхав з України

Маркевич підтвердив інформацію про те, що виїхав до Іспанії. За його словами, він із 2015 року живе в цій країні разом із сім'єю, син ходить до місцевої школи. Тренер продовжує статус резидента і зараз має фізично перебувати в Іспанії.

Остап Маркевич не вперше виїхав з України за останні роки. Він заявив, що робить це легально і планує повернутися на батьківщину.

Щодо подальшої кар'єри в "Карпатах", Маркевич заявив, що не зумів відмовити батькові у проханні допомогти вивести львів'ян до Прем'єр-ліги. Але він більше не збирається працювати помічником тренера, хоч готовий працювати на адміністративній посаді. Але Маркевич вважає пріоритетом самостійну кар'єру тренера в українській чи зарубіжній команді.

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спорт
футбол
мобілізація
тренер
Карпати Львів
Остап Маркевич

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