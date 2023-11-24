Сингапурские бегуны глотают таблетки для отслеживания данных организма
В Сингапуре ученые испытывают медицинские средства для измерения внутренней температуры тела и передачи показаний на разумные часы в режиме реального времени. Бегуны проглатывают лекарства, а затем информация из них используется в проекте по разработке улучшенных датчиков.
Об этом сообщает издание The Straits Times, передает Новини.LIVE.
"Исследование может помочь отслеживать жизненные показатели групп высокого риска, таких как пожилые люди, работники на открытом воздухе и пожарные, чтобы повысить их безопасность", — утверждает директор центра NUS Джейсон Ли.
Таблетки являются частью исследования, проведенного Национальным университетом Сингапура (NUS) для изучения использования этих устройств.
Датчик одобрен в США
Электронная таблетка предназначена для измерения внутренней температуры бегуна – самого точного индикатора того, перегревается ли человек в напряженных условиях.
Если база данных о температуре бегунов будет достаточно большой, она поможет разумным носимым устройствам более точно определять внутреннюю температуру пользователя, даже когда он носит его на коже, и сигнализировать о том, что он подвергается риску тепловой травмы.
"Тепловой стресс является ключевым фактором, препятствующим выносливости и может привести к тепловым травмам, особенно у людей из групп высокого риска", — добавляет сингапурский ученый.
Таблетка разработанная французской медицинской компанией BodyCap содержит небольшую батарею, датчик температуры и передатчик передачи данных.
Он одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для клинических и исследовательских целей и используется, в частности, в военной и спортивной сферах для мониторинга производительности. Обычно он выходит из пользовательской системы через два дня.
Несколько тысяч таблеток было использовано в тестах НКС во время марафонов и других сценариев.
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