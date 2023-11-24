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Сингапурские бегуны глотают таблетки для отслеживания данных организма

24 ноября 2023 20:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сингапурские бегуны глотают таблетки для отслеживания данных организма
Данные поступают из организма благодаря датчику. Фото: JASON QUAH
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Сингапуре ученые испытывают медицинские средства для измерения внутренней температуры тела и передачи показаний на разумные часы в режиме реального времени. Бегуны проглатывают лекарства, а затем информация из них используется в проекте по разработке улучшенных датчиков.

Об этом сообщает издание The Straits Times, передает Новини.LIVE.

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"Исследование может помочь отслеживать жизненные показатели групп высокого риска, таких как пожилые люди, работники на открытом воздухе и пожарные, чтобы повысить их безопасность", — утверждает директор центра NUS Джейсон Ли.

Таблетки являются частью исследования, проведенного Национальным университетом Сингапура (NUS) для изучения использования этих устройств.

Датчик одобрен в США

Электронная таблетка предназначена для измерения внутренней температуры бегуна – самого точного индикатора того, перегревается ли человек в напряженных условиях.

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Электронная таблетка предназначена для измерения внутренней температуры бегуна. Фото: JASON QUAH

Если база данных о температуре бегунов будет достаточно большой, она поможет разумным носимым устройствам более точно определять внутреннюю температуру пользователя, даже когда он носит его на коже, и сигнализировать о том, что он подвергается риску тепловой травмы.

"Тепловой стресс является ключевым фактором, препятствующим выносливости и может привести к тепловым травмам, особенно у людей из групп высокого риска", — добавляет сингапурский ученый.

Таблетка разработанная французской медицинской компанией BodyCap содержит небольшую батарею, датчик температуры и передатчик передачи данных.

Он одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для клинических и исследовательских целей и используется, в частности, в военной и спортивной сферах для мониторинга производительности. Обычно он выходит из пользовательской системы через два дня.

Несколько тысяч таблеток было использовано в тестах НКС во время марафонов и других сценариев.

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