Сингапурські бігуни ковтають таблетки для відстеження даних організму

Дані надходять з організму завдяки датчику. Фото: JASON QUAH

У Сингапурі вчені випробовують медичні засоби для вимірювання внутрішньої температури їхнього тіла та передачі свідчень на розумний годинник у режимі реального часу. Бігуни ковтають ліки, а потім інформація з них використовується у проекті з розробки покращених датчиків.

Про це повідомляє видання The Straits Times, передає Новини.LIVE.

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"Дослідження може допомогти відстежувати життєві показники груп високого ризику, таких як люди похилого віку, працівники на відкритому повітрі та пожежники, щоб підвищити їхню безпеку", — стверджує директор центру NUS Джейсон Лі.

Таблетки є частиною дослідження, проведеного Національним університетом Сінгапуру (NUS) з метою вивчення використання цих пристроїв.

Датчик схвалений у США

Електронна таблетка призначена для вимірювання внутрішньої температури бігуна — найточнішого індикатора того, чи людина перегрівається в напружених умовах.

Електронна таблетка призначена для вимірювання внутрішньої температури бігуна. Фото: JASON QUAH

Якщо база даних про температуру бігунів буде досить великою, вона допоможе розумним пристроям, що носяться, більш точно визначати внутрішню температуру користувача, навіть коли він носить його на шкірі, і сигналізувати про те, що він піддається ризику теплової травми.

"Тепловий стрес є ключовим фактором, що перешкоджає витривалості, і може призвести до теплових травм, особливо у людей із груп високого ризику", — додає сингапурський вчений.

Таблетка, розроблена французькою медичною компанією BodyCap, містить невелику батарею, датчик температури та передавач передачі даних.

Він схвалений Управлінням з контролю за продуктами та ліками США для клінічних та дослідницьких цілей та використовується, серед іншого, у військовій та спортивній сферах для моніторингу продуктивності. Зазвичай він виходить із системи користувача через два дні.

Декілька тисяч таблеток було використано у тестах НКС під час марафонів та інших сценаріїв.

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