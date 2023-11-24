Сингапурські бігуни ковтають таблетки для відстеження даних організму
У Сингапурі вчені випробовують медичні засоби для вимірювання внутрішньої температури їхнього тіла та передачі свідчень на розумний годинник у режимі реального часу. Бігуни ковтають ліки, а потім інформація з них використовується у проекті з розробки покращених датчиків.
Про це повідомляє видання The Straits Times, передає Новини.LIVE.
"Дослідження може допомогти відстежувати життєві показники груп високого ризику, таких як люди похилого віку, працівники на відкритому повітрі та пожежники, щоб підвищити їхню безпеку", — стверджує директор центру NUS Джейсон Лі.
Таблетки є частиною дослідження, проведеного Національним університетом Сінгапуру (NUS) з метою вивчення використання цих пристроїв.
Датчик схвалений у США
Електронна таблетка призначена для вимірювання внутрішньої температури бігуна — найточнішого індикатора того, чи людина перегрівається в напружених умовах.
Якщо база даних про температуру бігунів буде досить великою, вона допоможе розумним пристроям, що носяться, більш точно визначати внутрішню температуру користувача, навіть коли він носить його на шкірі, і сигналізувати про те, що він піддається ризику теплової травми.
"Тепловий стрес є ключовим фактором, що перешкоджає витривалості, і може призвести до теплових травм, особливо у людей із груп високого ризику", — додає сингапурський вчений.
Таблетка, розроблена французькою медичною компанією BodyCap, містить невелику батарею, датчик температури та передавач передачі даних.
Він схвалений Управлінням з контролю за продуктами та ліками США для клінічних та дослідницьких цілей та використовується, серед іншого, у військовій та спортивній сферах для моніторингу продуктивності. Зазвичай він виходить із системи користувача через два дні.
Декілька тисяч таблеток було використано у тестах НКС під час марафонів та інших сценаріїв.
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