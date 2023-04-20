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"Сити" снова был у нас на крючке: Тухель о вылете "Баварии" из Лиги чемпионов

20 апреля 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тухель прокомментировал вылет Баварии из Лиги чемпионов
Томас Тухель был изъят в игре с "Ман Сити". Фото: twitter/ESPN
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Бавария" дома не смогла обыграть "Манчестер Сити" во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 1:1. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель прокомментировал ничью.

Чего не хватило для успеха и статистики в материале Новини.LIVE

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"Я думаю, Сити снова был у нас на крючке. Даже больше, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, нам не везло настолько, чтобы все изменить. Я очень доволен тем, как мы выступили", — сказал Тухель пресс-службе УЕФА. .

Добавим, что Томас Тухель был удален в конце игры после второй желтой карточки. Томас Тухель начал выяснять отношения с судьей еще в первом тайме, нарвавшись на предупреждение.

Перед тренером в этот вечер стояло несколько непростых решений. Защитник хозяев растянулся неуклюже на газоне перед Холандом у своей штрафной, дав возможность норвежцу немного продвинуться и ужаснуть с силы по мячу. Зоммер не смог среагировать на такой удар вблизи, а Тухелю нужно было думать, оставляя на поле такого игрока.

В то же время просидел на скамейке большую часть Мюллера. В первой встрече Тухель предоставил ветерану 10 минут, на этот раз чуть больше двадцати. Почему Томас-игрок так использует Томас-тренер — тайну. Вышедший на позиции центрфорварда Шупо-Мотинг матч откровенно провалил.

Во главе мюнхенцев тренер одержал всего две победы в шести встречах. Клуб за это время вылетел из Кубка Германии и теперь из ЛЧ.

Тухель стал лишь вторым после Оттмара Хитцфельда тренером в истории "Баварии", не выигравшим ни одного из двух стартовых матчей в еврокубках.

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