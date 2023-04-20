Тухель прокоментував виліт Баварії з Ліги чемпіонів

Томас Тухель був вилучений у грі з "Ман сіті". Фото: twitter/ESPN

"Баварія" вдома не змогла обіграти "Манчестер Сіті" у другому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів – 1:1. Головний тренер мюнхенців Томас Тухель прокоментував нічию.

Чого не вистачило для успіху та статистика в матеріалі Новини.LIVE

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"Я думаю, Сіті знову був у нас на гачку. Навіть більше, ніж у Манчестері. Але, як і минулого тижня, нам не щастило настільки, щоби все змінити. Я дуже задоволений тим, як ми виступили", — сказав Тухель пресслужбі УЄФА.

Додамо, що Томаса Тухеля було видалено наприкінці гри після другої жовтої картки. Томас Тухель почав з'ясовувати стосунки із суддею ще у першому таймі, нарвавшись на попередження.

Man City's best player against Bayern Munich pic.twitter.com/LPBOWnmLbx — Troll Football (@TrollFootball) April 19, 2023

Перед тренером в цей вечір стояло кілька непростих рішень. Захисник господарів розтягнувся незграбно на газоні перед Холандом біля свого штрафного майданчика, давши можливість норвежцю трохи просунутися й ужахнути з сили по м'ячу. Зоммер не зміг зреагувати на такий удар зблизька, а Тухелю треба було думати, залишаючи на полі такого гравця.

Водночас просидів на лавці більшу частину Мюллера. У першій зустрічі Тухель надав ветерану 10 хвилин, цього разу трохи більше двадцяти. Чому Томаса-гравця так використовує Томас-тренер — таємниця. Шупо-Мотінг, який вийшов на позиції центрфорварду, матч відверто провалив.

We're out of the Champions League. pic.twitter.com/VdqWC1Wsmd — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 19, 2023

На чолі мюнхенців тренер здобув лише дві перемоги в шести зустрічах. Клуб за цей час вилетів з Кубка Німеччини та тепер з ЛЧ.

Тухель став лише другим після Оттмара Хітцфельда тренером в історії "Баварії", який не виграв жодного з двох стартових матчів в єврокубках.

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