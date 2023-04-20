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"Сіті" знову був у нас на гачку: Тухель про виліт "Баварії" з Ліги чемпіонів

20 квітня 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Тухель прокоментував виліт Баварії з Ліги чемпіонів
Томас Тухель був вилучений у грі з "Ман сіті". Фото: twitter/ESPN
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Баварія" вдома не змогла обіграти "Манчестер Сіті" у другому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів – 1:1. Головний тренер мюнхенців Томас Тухель прокоментував нічию.

Чого не вистачило для успіху та статистика в матеріалі Новини.LIVE

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"Я думаю, Сіті знову був у нас на гачку. Навіть більше, ніж у Манчестері. Але, як і минулого тижня, нам не щастило настільки, щоби все змінити. Я дуже задоволений тим, як ми виступили", — сказав Тухель пресслужбі УЄФА.

Додамо, що Томаса Тухеля було видалено наприкінці гри після другої жовтої картки. Томас Тухель почав з'ясовувати стосунки із суддею ще у першому таймі, нарвавшись на попередження. 

Перед тренером в цей вечір стояло кілька непростих рішень. Захисник господарів розтягнувся незграбно на газоні перед Холандом біля свого штрафного майданчика, давши можливість норвежцю трохи просунутися й ужахнути з сили по м'ячу. Зоммер не зміг зреагувати на такий удар зблизька, а Тухелю треба було думати, залишаючи на полі такого гравця. 

Водночас просидів на лавці більшу частину Мюллера. У першій зустрічі Тухель надав ветерану 10 хвилин, цього разу трохи більше двадцяти. Чому Томаса-гравця так використовує Томас-тренер — таємниця. Шупо-Мотінг, який вийшов на позиції центрфорварду, матч відверто провалив.

На чолі мюнхенців тренер здобув лише дві перемоги в шести зустрічах. Клуб за цей час вилетів з Кубка Німеччини та тепер з ЛЧ.

Тухель став лише другим після Оттмара Хітцфельда тренером в історії "Баварії", який не виграв жодного з двох стартових матчів в єврокубках.

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