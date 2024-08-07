Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Скандал на Олимпиаде-2024 — украинку заставили закрасить на лодке надпись I am Ukrainian arrow

Скандал на Олимпиаде-2024 — украинку заставили закрасить на лодке надпись I am Ukrainian

7 августа 2024 16:36
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Анастасию Рыбачок заставили закрасить патриотическую надпись на каноэ
Анастасия Рыбачок. Фото: facebook.com/people/Anastasiia-Rybachok/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Международная федерация каноэ приняла странное решение относительно украинки Анастасии Рыбачок на Олимпийских играх. Спортсменку заставили закрасить на своем каноэ патриотическую надпись.

Об этом сообщила компания-партнер Рыбачок BGV Group.

Читайте также:
Анастасия Рыбачок
Анастасия Рыбачок. Фото: BGV Group

Украинку обвинили в пропаганде

По информации источника, на лодке Рыбачок была надпись "I am Ukrainian". Международная федерация каноэ видит в этой надписи признаки пропаганды и поэтому заставила зарисовать часть фразы.

"История с лодкой и ее дизайном очень символична для спортсменки. И надпись "I am Ukrainian" была важной для всей команды. Об этом Анастасия неоднократно отмечала во время пресс-конференции в Житомире. Дизайн изображения на каноэ Анастасия Рыбачок разработала самостоятельно, вложив контекст сверхважной самоидентичности. и украинской несокрушимости", — говорится в сообщении.

Спорсор Рыбачок отметил, что уникальный дизайн лодки восстановят сразу после возвращения Рыбачок из Олимпийских игр.

Отметим, что именно этот спонсор купил для Рыбачок каноэ.

По словам Рыбачок, МОК запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с войной. Нельзя писать даже "Stop War". По ее мнению, надпись "I am Ukrainian" не является военным лозунгом.

"Это, прежде всего, символ веры в меня и мои возможности. Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь!" — заявила Рыбачок.

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер. 

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024. 

Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкур на коне Томаса Мюллера.

Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту. 

Французский олимпиец, зацепившийся пенисом за планку, получил денежное пикантное предложение.

Олимпийские игры Олимпиада-2024 гребля на каноэ и байдарке Париж-2024 Анастасия Рыбачок

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:50 Олимпийцы Верняев и Чепурный вернулись в Украину — как встретили спортсменов

16:44 Суды массово отменяют штрафы от ТЦК — какие причины

16:36 Скандал на Олимпиаде-2024 — украинку заставили закрасить на лодке надпись I am Ukrainian

16:36 Трамп готов дать большое интервью Илону Маску

16:24 Николаев будет без очищенной воды несколько суток — когда именно

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:24 ОК "Запад" отреагировало на фейк о мобилизации студента в поезде на Закарпатье

16:01 Соперница дзюдоистки Ливач госпитализирована во время Олимпиады-2024

15:58 В "Азове" заявили, что украинский пленный Александр Ищенко скончался не своей смертью

15:54 В Минздраве объяснили, чем опасен новый штамм COVID FLiRT

15:53 В Харьковской области в ДТП перевернулась легковушка — среди пострадавших ребенок

16:50 Олимпийцы Верняев и Чепурный вернулись в Украину — как встретили спортсменов

16:44 Суды массово отменяют штрафы от ТЦК — какие причины

16:36 Скандал на Олимпиаде-2024 — украинку заставили закрасить на лодке надпись I am Ukrainian

16:36 Трамп готов дать большое интервью Илону Маску

16:24 Николаев будет без очищенной воды несколько суток — когда именно

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:24 ОК "Запад" отреагировало на фейк о мобилизации студента в поезде на Закарпатье

16:01 Соперница дзюдоистки Ливач госпитализирована во время Олимпиады-2024

15:58 В "Азове" заявили, что украинский пленный Александр Ищенко скончался не своей смертью

15:54 В Минздраве объяснили, чем опасен новый штамм COVID FLiRT

15:53 В Харьковской области в ДТП перевернулась легковушка — среди пострадавших ребенок

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Text

13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского