Анастасию Рыбачок заставили закрасить патриотическую надпись на каноэ

Анастасия Рыбачок. Фото: facebook.com/people/Anastasiia-Rybachok/

Международная федерация каноэ приняла странное решение относительно украинки Анастасии Рыбачок на Олимпийских играх. Спортсменку заставили закрасить на своем каноэ патриотическую надпись.

Об этом сообщила компания-партнер Рыбачок BGV Group.

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Анастасия Рыбачок. Фото: BGV Group

Украинку обвинили в пропаганде

По информации источника, на лодке Рыбачок была надпись "I am Ukrainian". Международная федерация каноэ видит в этой надписи признаки пропаганды и поэтому заставила зарисовать часть фразы.

"История с лодкой и ее дизайном очень символична для спортсменки. И надпись "I am Ukrainian" была важной для всей команды. Об этом Анастасия неоднократно отмечала во время пресс-конференции в Житомире. Дизайн изображения на каноэ Анастасия Рыбачок разработала самостоятельно, вложив контекст сверхважной самоидентичности. и украинской несокрушимости", — говорится в сообщении.

Спорсор Рыбачок отметил, что уникальный дизайн лодки восстановят сразу после возвращения Рыбачок из Олимпийских игр.

Отметим, что именно этот спонсор купил для Рыбачок каноэ.

По словам Рыбачок, МОК запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с войной. Нельзя писать даже "Stop War". По ее мнению, надпись "I am Ukrainian" не является военным лозунгом.

"Это, прежде всего, символ веры в меня и мои возможности. Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь!" — заявила Рыбачок.

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