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Скандал на Олімпіаді-2024 — українку змусили зафарбувати на човні напис I am Ukrainian

7 серпня 2024 16:36
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Анастасію Рибачок змусили зафарбувати патріотичний напис на каное
Анастасія Рибачок. Фото: facebook.com/people/Anastasiia-Rybachok/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Міжнародна федерація каное прийняла дивне рішення щодо українки Анастасії Рибачок на Олімпійських іграх. Спортсменку змусили зафарбувати на своєму каное патріотичний напис.

Про це повідомила компанія-партнер Рибачок BGV Group.

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Анастасія Рибачок. Фото: BGV Group

Українку звинуватили в пропаганді

Згідно з інформацією джерела, на човні Рибачок був напис "I am Ukrainian". Міжнародна федерація каное вважає у цьому написі ознаки пропаганди й тому змусила замалювати частину фрази.

"Історія з човном і його дизайном є дуже символічною для спортсменки. І напис "I am Ukrainian" був важливим для всієї команди. Про це Анастасія неодноразово наголошувала під час пресконференції у Житомирі. Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно, вклавши контекст надважливої самоідентичності та української незламності", — йдеться в повідомленні.

Спонсор Рибачок зазначив, що унікальний дизайн човна відновлять відразу після повернення Рибачок з Олімпійських ігор.

Зазначимо, що саме цей спонсор купив для Рибачок каное.

За словами Рибачок, МОК забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною. Не можна писати навіть "Stop War". На її думку, напис "I am Ukrainian" не є воєнним гаслом.

"Це — насамперед, символ віри в мене та мої можливості. Створюючи дизайн для каное, я прагнула підкреслити, що я з України й цим неймовірно пишаюсь!" — заявила Рибачок.

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Олімпійські ігри Олімпіада-2024 веслування на каное та байдарці Париж-2024 Анастасія Рибачок

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