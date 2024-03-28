Скандал в матче сборных Украины и Исландии — польский стюард оскорбил болельщиков

Илья Забарный после матча со сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины обыграла Исландию в отборе на Евро-2024. Болельщики "сине-желтых" поддерживали команду на протяжение всего матча несмотря на неприятный эпизод в начале поединка.

Польский стюард отобрал баннер у одного из зрителей на стадионе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна".

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Матч против сборной Исландии был номинально домашним для Украины. Команда Сергея Реброва приняла соперника в Польше на стадионе в городе Вроцлав. Более 30 тысяч болельщиков поддержали "сине-желтых". После игры стало известно, что матч был омрачен скандалом.

Поведение польского стюарда

В те минуты, когда сборная Украины боролась за путевку на Евро-2024, польский работник стадиона во Вроцлаве отобрал у болельщиков баннер, который был посвящен погибшему на фронте герою. При этом стюард вел себя агрессивно и позволил оскорбительный жест в адрес болельщиков.

Болельщики сборной Украины на матче. Фото: Reuters/Kacper Pempel

На баннере с символикой "Азова" был изображен Дмитрий Линский. Это представитель коллектива WTF ("Металлист"), который пожертвовал собой во время выполнения боевого задания в Мариуполе. Баннер удалось вернуть после вмешательства делегата матча.

На видео можно заменить не только украинских фанов, но и мужчину в футболке с символикой Беларуси. Он вступил в диалог с польским стюардом, но ничего не добился. Оператор матча успел снять этот эпизод.

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