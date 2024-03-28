Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Скандал в матче сборных Украины и Исландии — польский стюард оскорбил болельщиков arrow

Скандал в матче сборных Украины и Исландии — польский стюард оскорбил болельщиков

28 марта 2024 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандал в матче сборных Украины и Исландии — польский стюард оскорбил болельщиков
Илья Забарный после матча со сборной Исландии. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины обыграла Исландию в отборе на Евро-2024. Болельщики "сине-желтых" поддерживали команду на протяжение всего матча несмотря на неприятный эпизод в начале поединка. 

Польский стюард отобрал баннер у одного из зрителей на стадионе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Взбірна". 

Читайте также:

Матч против сборной Исландии был номинально домашним для Украины. Команда Сергея Реброва приняла соперника в Польше на стадионе в городе Вроцлав. Более 30 тысяч болельщиков поддержали "сине-желтых". После игры стало известно, что матч был омрачен скандалом. 

Поведение польского стюарда 

В те минуты, когда сборная Украины боролась за путевку на Евро-2024, польский работник стадиона во Вроцлаве отобрал у болельщиков баннер, который был посвящен погибшему на фронте герою. При этом стюард вел себя агрессивно и позволил оскорбительный жест в адрес болельщиков.

Болельщики сборной Украины
Болельщики сборной Украины на матче. Фото: Reuters/Kacper Pempel

На баннере с символикой "Азова" был изображен Дмитрий Линский. Это представитель коллектива WTF ("Металлист"), который пожертвовал собой во время выполнения боевого задания в Мариуполе. Баннер удалось вернуть после вмешательства делегата матча.

На видео можно заменить не только украинских фанов, но и мужчину в футболке с символикой Беларуси. Он вступил в диалог с польским стюардом, но ничего не добился. Оператор матча успел снять этот эпизод. 

Напомним, Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

"Шахтер" может продать молодую звезду в известный клуб.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины.

Польша
скандал
спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ