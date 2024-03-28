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Скандал у матчі збірних України та Ісландії — польський стюард образив уболівальників

28 березня 2024 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скандал у матчі збірних України та Ісландії — польський стюард образив уболівальників
Ілля Забарний після матчу зі збірною Ісландії. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України обіграла Ісландію у відборі на Євро-2024. Вболівальники "синьо-жовтих" підтримували команду протягом всього матчу попри неприємний епізод на початку поєдинку.

Польський стюард відібрав банер в одного із глядачів на стадіоні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Взбірна".

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Матч проти збірної Ісландії був номінально домашнім для України. Команда Сергія Реброва прийняла суперника у Польщі на стадіоні у місті Вроцлав. Понад 30 тисяч уболівальників підтримали "синьо-жовтих". Після гри стало відомо, що матч був затьмарений скандалом.

Поведінка польського стюарда

У ті хвилини, коли збірна України боролася за путівку на Євро-2024, польський працівник стадіону у Вроцлаві відібрав у вболівальників банер, який був присвячений герою, який загинув на фронті. При цьому стюард поводився агресивно і дозволив образливий жест на адресу вболівальників.

Вболівальники збірної України
Уболівальники збірної України на матчі. Фото: Reuters/Kacper Pempel

На банері із символікою "Азова" було зображено Дмитра Лінського. Це представник колективу WTF ("Металіст"), який пожертвував собою під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Банер вдалося повернути після втручання делегата поєдинку.

На відео можна замінити не лише українських фанів, а й чоловіка у футболці із символікою Білорусі. Він вступив у діалог із польським стюардом, але нічого не досяг. Оператор матчу встиг зняти цей епізод.

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Польща
скандал
спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024

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