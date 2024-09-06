Арнаутович купил роскошный автомобиль за 700 тысяч фунтов

Марко Арнаутович возле одного из своих автомобилей. Фото6 instagram.com/m.arnautovic7/

Форвард миланского "Интера" Марко Арнаутович порадовал себя новым автомобилем люксового класса. Один из ведущих футболистов итальянской команды заплатил за новую машину больше полумиллиона фунтов стерлингов.

Это уже не первый роскошный автомобиль в коллекции Арнаутовича, сообщает The Sun.

Читайте также:

Чемпион Италии-2024 Марко Арнаутович сделал себе шикарный подарок. Австрийский футболист потратил 700 000 фунтов стерлингов (831 тысяча евро. — Ред.) на роскошный автомобиль Rolls Royce. Футболист уже продемонстрировал болельщикам жемчужину своей коллекции.

Так выглядит Rolls Royce, который купил Артаутович. Фото: скриншот YouTube

Почему игрок выбрал Rolls Royce

Марко Арнаутович давно увлекается дорогими автомобилями. С 2013 по 2019 годы он выступал в английской Премьер-лиге, где и полюбил автомобили Великобритании. Форвард мечтал стать владельцем Rolls Royce и сумел позволить себе этот автомобиль после того, как стал чемпионом Италии в составе "Интера" по итогам прошлого сезона.

В коллекции Арнаутовича уже есть Bentley Continental GT, купе Mercedes-Benz C63 AMG и Ferrari F12 Berlinetta. Его новый Rolls Royce обошелся футболисту в пять раз дороже, чем дом, в котором он жил в Великобритании.

Известно, что Арнаутович приобрел автомобиль в самой роскошной комплектации. Машина разгоняется до 100 километров в час за пять секунд.

Марко Арнаутович известен не только своими футбольными достижениями, но и сложным характером. Он постоянно спорит с тренерами и судьями, а также оказывается героем скандальных хроник прессы.

Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.

Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Лунин проведет переговоры про трансфер с титулованным английским клубом.

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца.

Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров "Динамо".