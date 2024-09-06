Арнаутович придбав розкішний автомобіль за 700 тисяч фунтів

Марко Арнаутович біля одного зі своїх автомобілів. Фото6 instagram.com/m.arnautovic7/

Форвард міланського "Інтера" Марко Арнаутович порадував себе новим автомобілем люксового класу. Один із провідних футболістів італійської команди заплатив за нову машину понад пів мільйона фунтів стерлінгів.

Це вже не перший розкішний автомобіль у колекції Арнаутовича, повідомляє The Sun.

Читайте також:

Чемпіон Італії-2024 Марко Арнаутович зробив собі розкішний подарунок. Австрійський футболіст витратив 700 000 фунтів стерлінгів (831 тисяча євро. — Ред.) на розкішний автомобіль Rolls Royce. Футболіст уже продемонстрував уболівальникам перлину своєї колекції.

Такий вигляд має Rolls Royce, який придбав Артаутович. Фото: скриншот YouTube

Чому гравець вибрав Rolls Royce

Марко Арнаутович давно захоплюється дорогими автомобілями. З 2013 до 2019 року він виступав в англійській Прем'єр-лізі, де і полюбив автомобілі з Великої Британії. Форвард мріяв стати власником Rolls Royce та зумів дозволити собі цей автомобіль після того, як став чемпіоном Італії у складі "Інтера" за підсумками минулого сезону.

У колекції Арнаутовича вже є Bentley Continental GT, купе Mercedes-Benz C63 AMG та Ferrari F12 Berlinetta. Його новий Rolls Royce обійшовся футболістові вп'ятеро дорожче, ніж будинок, у якому він жив у Великій Британії.

Відомо, що Арнаутович придбав автомобіль у найрозкішнішій комплектації. Машина розганяється до 100 кілометрів за годину за п'ять секунд.

Марко Арнаутович відомий не лише своїми футбольними здобутками, а й складним характером. Він постійно сперечається з тренерами та суддями, а також виявляється героєм скандальних хронік преси.

Нагадаємо, Циганков посварився з керівництвом "Жирони" — причина досить серйозна.

Шовковський привернув увагу відомого клубу — тренер отримає вигідну пропозицію.

Лунін проведе переговори про трансфер із титулованим англійським клубом.

Забарний назвав найталановитішого гравця "Динамо" і пророкує йому топові чемпіонати.

В "Евертоні" незадоволені грою Миколенка — що чекає на українця.

Суркіс несподівано звернувся до одного з найвідоміших колишніх легіонерів "Динамо".