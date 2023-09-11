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Скандальный испанец Рубиалес уходит с поста главы Федерации футбола

11 сентября 2023 09:29
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Агабекян Карен
редактор
Скандальный испанец Рубиалес уходит с поста главы Федерации футбола
Луис Рубиалес. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Испании продолжает "тлеть" скандал с главой Королевской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Ранее он настолько горячо праздновал победу на женском чемпионате мира, что расцеловал звезду команды Дженнифер Эрмосо без ее согласия, что и вызвало недовольство общества.

В интервью Пирсу Моргану Рубиалес сообщил, что уйдет с должности.

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Рубиалеса наказали за эмоции

По словам Рубиалеса, он пал жертвой хейта. Из-за критики Луис планирует покинуть пост, поскольку хейт может перейти на его близких.

"Некоторые близкие друзья сказали мне: "Луис, тебе нужно подумать о своем достоинстве, чтобы двигаться дальше.

Многие люди за эти три недели поддержали меня. Но дело не только во мне, но еще и в том, что такое отношение ко мне может коснуться и моих близких. Поэтому я должен поступить соответствующим образом в этой ситуации", — сказал Рубиалес.

В настоящее время прокуратура Испании планирует обвинить Рубиалеса в сексуальном насилии. Согласно этой статье в Уголовном кодексе страны функционеру грозит до четырех лет тюрьмы.

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