Скандальный испанец Рубиалес уходит с поста главы Федерации футбола

Луис Рубиалес. Фото: скриншот

В Испании продолжает "тлеть" скандал с главой Королевской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Ранее он настолько горячо праздновал победу на женском чемпионате мира, что расцеловал звезду команды Дженнифер Эрмосо без ее согласия, что и вызвало недовольство общества.

В интервью Пирсу Моргану Рубиалес сообщил, что уйдет с должности.

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Функционеру угрожают не только футбольные органы, но в правоохранительные. В отношении Рубиалеса могут возбудить уголовное дело.

БРЕКИНГ: Luis Rubiales был sensationally resigned как President of Royal Spanish Football Federation following scandal over him kissing Spain's Jenni Hermoso на Women's World Cup Final. Я перенесла новости в мире exclusive interview для @PiersUncensored pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv — Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023

Рубиалеса наказали за эмоции

По словам Рубиалеса, он пал жертвой хейта. Из-за критики Луис планирует покинуть пост, поскольку хейт может перейти на его близких.

"Некоторые близкие друзья сказали мне: "Луис, тебе нужно подумать о своем достоинстве, чтобы двигаться дальше.

Многие люди за эти три недели поддержали меня. Но дело не только во мне, но еще и в том, что такое отношение ко мне может коснуться и моих близких. Поэтому я должен поступить соответствующим образом в этой ситуации", — сказал Рубиалес.

В настоящее время прокуратура Испании планирует обвинить Рубиалеса в сексуальном насилии. Согласно этой статье в Уголовном кодексе страны функционеру грозит до четырех лет тюрьмы.

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