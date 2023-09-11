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Скандальний іспанець Рубіалес йде з посади глави Федерації футболу

11 вересня 2023 09:29
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Агабекян Карен
редактор
Скандальний іспанець Рубіалес йде з посади глави Федерації футболу
Луїс Рубіалес. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Іспанії продовжує "тліти" скандал з головою Королівської федерації футболу Луїсом Рубіалесом. Раніше він так палко святкував перемогу на жіночому чемпіонаті світу, що розцілував зірку команди Дженніфер Ермосо без її згоди, що й викликало невдоволення суспільства.

В інтерв’ю Пірсу Моргану Рубіалес повідомив, що піде з посади.

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Функціонеру наразі погрожують не тільки футбольні органи, а й правоохоронні. Стосовно Рубіалеса можуть відкрити кримінальну справу.

Рубіалеса покарали за емоції

За словами Рубіалеса, він став жертвою хейту. Через критику він планує покинути посаду, оскільки хейт може перейти на його близьких.

"Деякі близькі друзі сказали мені: "Луїсе, тобі потрібно подумати про свою гідність, щоб рухатися далі.

Багато людей протягом цих трьох тижнів підтримали мене. Але справа не тільки ж у мені, а ще й у тому, що таке ставлення до мене може торкнутися й моїх близьких. Тому я повинен вчинити відповідним чином у цій ситуації", — сказав Рубіалес.

Наразі прокуратура Іспанії планує звинуватити Рубіалеса в сексуальному насильстві. Згідно з цією статтею кримінального кодексу країни функціонеру загрожує до чотирьох років в’язниці.

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