Скандальний іспанець Рубіалес йде з посади глави Федерації футболу

Луїс Рубіалес. Фото: скріншот

В Іспанії продовжує "тліти" скандал з головою Королівської федерації футболу Луїсом Рубіалесом. Раніше він так палко святкував перемогу на жіночому чемпіонаті світу, що розцілував зірку команди Дженніфер Ермосо без її згоди, що й викликало невдоволення суспільства.

В інтерв’ю Пірсу Моргану Рубіалес повідомив, що піде з посади.

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Функціонеру наразі погрожують не тільки футбольні органи, а й правоохоронні. Стосовно Рубіалеса можуть відкрити кримінальну справу.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv — Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023

Рубіалеса покарали за емоції

За словами Рубіалеса, він став жертвою хейту. Через критику він планує покинути посаду, оскільки хейт може перейти на його близьких.

"Деякі близькі друзі сказали мені: "Луїсе, тобі потрібно подумати про свою гідність, щоб рухатися далі.

Багато людей протягом цих трьох тижнів підтримали мене. Але справа не тільки ж у мені, а ще й у тому, що таке ставлення до мене може торкнутися й моїх близьких. Тому я повинен вчинити відповідним чином у цій ситуації", — сказав Рубіалес.

Наразі прокуратура Іспанії планує звинуватити Рубіалеса в сексуальному насильстві. Згідно з цією статтею кримінального кодексу країни функціонеру загрожує до чотирьох років в’язниці.

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