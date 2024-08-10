Призовые средства за медали на Олимпиаде-2024 для украинских спортсменов - о каких суммах идет речь

Украинские спортсмены. Фото: НОК

Во время Олимпийских игр-2024 в Париже украинские спортсмены завоевали 11 медалей. Из них три золотых, четыре серебряных и еще четыре — бронзовые.

Какую сумму платит Украина спортсменам за призовые места, рассказал президент НОК Вадим Гутцайт в интервью Радіо Культура.

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Так, за получение медалей на Олимпийских Играх в Париже в этом году спортсмены получат:

по 125 тысяч долларов за "золото";

по 100 тысяч долларов за "серебро";

по 80 тысяч долларов за "бронзу".

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Отметим, что, например, в таких странах как Дания и Австралия, призовые в разы меньше — 14 тысяч долларов. В то же время в Гонконге, Сингапуре, Тайване платят около 700 тысяч долларов.

Также существуют страны, которые вообще не предоставляют никаких выплат своим олимпийцам — это Британия, Швеция и Норвегия.

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