Призові кошти за медалі на Олімпіаді-2024 для українських спортсменів - про які суми йдеться

Скільки Україна платить спортсменам за медалі на Олімпіаді-2024 — деталі
Під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 медалей. З них три золоті, чотири срібні та ще чотири — бронзові.
Яку суму платить Україна спортсменам за призові місця, раніше розповів президент НОК Вадим Гутцайт в інтерв'ю Радіо Культура.
Грошові нагороди за медалі на Олімпіаді
Так, за отримання медалей на Олімпійських Іграх у Парижі цього року спортсмени отримають:
- по 125 тисяч доларів за "золото";
- по 100 тисяч доларів за "срібло";
- по 80 тисяч доларів за "бронзу".
Зазначимо, що для прикладу в таких країнах як Данія та Австралія, призові в рази менші — 14 тисяч доларів. Водночас у Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані платять близько 700 тисяч доларів.
Також існують країни, які взагалі не надають ніяких виплат своїм олімпійцям, це — Британія, Швеція та Норвегія.
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