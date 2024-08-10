Призові кошти за медалі на Олімпіаді-2024 для українських спортсменів - про які суми йдеться

Українські спортсмени. Фото: НОК

Під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 медалей. З них три золоті, чотири срібні та ще чотири — бронзові.

Яку суму платить Україна спортсменам за призові місця, раніше розповів президент НОК Вадим Гутцайт в інтерв'ю Радіо Культура.

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Так, за отримання медалей на Олімпійських Іграх у Парижі цього року спортсмени отримають:

по 125 тисяч доларів за "золото";

по 100 тисяч доларів за "срібло";

по 80 тисяч доларів за "бронзу".

Інфографіка UA War Infographics

Зазначимо, що для прикладу в таких країнах як Данія та Австралія, призові в рази менші — 14 тисяч доларів. Водночас у Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані платять близько 700 тисяч доларів.

Також існують країни, які взагалі не надають ніяких виплат своїм олімпійцям, це — Британія, Швеція та Норвегія.

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