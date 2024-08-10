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Скільки Україна платить спортсменам за медалі на Олімпіаді-2024 — деталі

10 серпня 2024 23:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Призові кошти за медалі на Олімпіаді-2024 для українських спортсменів - про які суми йдеться
Українські спортсмени. Фото: НОК
Євгенія Брюховецька - редактор

Під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 медалей. З них три золоті, чотири срібні та ще чотири — бронзові.

Яку суму платить Україна спортсменам за призові місця, раніше розповів президент НОК Вадим Гутцайт в інтерв'ю Радіо Культура.

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Так, за отримання медалей на Олімпійських Іграх у Парижі цього року спортсмени отримають:

  • по 125 тисяч доларів за "золото";
  • по 100 тисяч доларів за "срібло";
  • по 80 тисяч доларів за "бронзу".
призові на Олімпіаді для українців
Інфографіка UA War Infographics

Зазначимо, що для прикладу в таких країнах як Данія та Австралія, призові в рази менші — 14 тисяч доларів. Водночас у Гонконгу, Сінгапурі, Тайвані платять близько 700 тисяч доларів.

Також існують країни, які взагалі не надають ніяких виплат своїм олімпійцям, це — Британія, Швеція та Норвегія.

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