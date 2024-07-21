Самые высокооплачиваемые футболисты Серии А: где Малиновский и Коваленко

Украинский полузащитник Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В Серии А сейчас выступают Украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Как оказалось, они далеко не самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Италии.

Об этом стало известно после того как портал Capology опубликовал информацию о зарплатах всех игроков Серии А.

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Кто зарабатывает больше всех в Серии А

По имеющейся информации, самым высокооплачиваемым футболистом Серии А является центральный нападающий туринского "Ювентуса" Душан Влахович. В сезоне 2024/2025 гг. серб заработает 22,2 млн евро до уплаты налогов.

На втором месте с большим отставанием оказался форвард "Наполи" и сборной Нигерии Виктор Осимхен — 12,8 млн евро.

На третьем месте оказались вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны и полузащитник "Интера" Николо Барелла — по 12,04 млн евро.

Малиновский, который выступает в "Дженоа", зарабатывает 1,28 млн евро за сезон.

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получает 1,28 миллиона евро в сезон, а его бывший одноклубник из "Аталанты" Виктор Коваленко имеет 770 тысяч евро в год. Отметим, что Коваленко в прошлом сезоне играл в аренде за "Эмполи".

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