Самые высокооплачиваемые футболисты Серии А: где Малиновский и Коваленко

Сколько зарабатывает Малиновский — стали известны зарплаты украинцев в Серии А
В Серии А сейчас выступают Украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Как оказалось, они далеко не самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Италии.
Об этом стало известно после того как портал Capology опубликовал информацию о зарплатах всех игроков Серии А.
Кто зарабатывает больше всех в Серии А
По имеющейся информации, самым высокооплачиваемым футболистом Серии А является центральный нападающий туринского "Ювентуса" Душан Влахович. В сезоне 2024/2025 гг. серб заработает 22,2 млн евро до уплаты налогов.
На втором месте с большим отставанием оказался форвард "Наполи" и сборной Нигерии Виктор Осимхен — 12,8 млн евро.
На третьем месте оказались вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны и полузащитник "Интера" Николо Барелла — по 12,04 млн евро.
Малиновский, который выступает в "Дженоа", зарабатывает 1,28 млн евро за сезон.
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получает 1,28 миллиона евро в сезон, а его бывший одноклубник из "Аталанты" Виктор Коваленко имеет 770 тысяч евро в год. Отметим, что Коваленко в прошлом сезоне играл в аренде за "Эмполи".
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