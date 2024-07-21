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Скільки заробляє Малиновський — стали відомі зарплати українців у Серії А

21 липня 2024 20:02
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Найоплачуваніші футболісти Серії А: де Маліновський та Коваленко
Український півзахисник Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Серії А наразі виступають українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Як виявилося, вони далеко не найбільш високооплачувані гравці чемпіонату Італії.

Про це стало відомо після того, як портал Capology опублікував інформацію про зарплати всіх гравців Серії А.

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Хто заробляє найбільше в Серії А

За наявною інформацією, найбільш високооплачуваним футболістом Серії А є центральний нападник туринського "Ювентуса" Душан Влахович. У сезоні 2024/2025 рр. серб заробить 22,2 млн євро до сплати податків.

На другому місці з великим відставанням опинився форвард "Наполі" та збірної Нігерії Віктор Осімхен — 12,8 млн євро.

На третьому місці опинилися воротар "Ювентуса" Войцех Щенсни та півзахисник "Інтера" Ніколо Барелла — по 12,04 млн євро.

Маліновський, який виступає у "Дженоа", заробляє 1,28 млн євро за сезон.

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський отримує 1,28 мільйона євро на сезон, а його колишній одноклубник з "Аталанти" Віктор Коваленко має 770 тисяч євро на рік. Зазначимо, що Коваленко минулого сезону грав в оренді за "Емполі".

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

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футбол Серія А Руслан Маліновський Віктор Коваленко

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