Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Скрипник уйдет из "Ворсклы" в другой клуб arrow

Скрипник уйдет из "Ворсклы" в другой клуб

22 мая 2023 15:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скрипник уйдет из "Ворсклы" в другой клуб
Виктор Скрипник наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство полтавского футбольного клуба "Ворскла" планирует досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Виктором Скрипником. Уже ведутся поиски замены для наставника. 

Президент "Ворсклы" и главный тренер недовольны сотрудничеством, сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также:

Виктор Скрипник может покинуть "Ворсклу" в конце текущего сезона. Вероятно, ему придется найти новую команду в Украине или за границей. Также 53-летний Скрипник является одним из кандидатов на пост наставника сборной Украины. 

ФК Ворскла
Футболисты "Ворсклы" перед матчем. Фото: УНИАН

Смена тренерского курса

Причиной досрочного ухода с поста главного тренера полтавской команды являются взаимные претензии наставника и руководства клуба. Скрипник недоволен тем, что клуб не сумел подписать всех футболистов, которых просил пригласить тренер. К тому же в следующем сезоне за "Ворсклу" будут выступать преимущественно молодые воспитанники полтавчан. 

Руководство клуба считает, что потраченные в два последних трансферных окна средства не принесли команде дивидентов. Почти все новички не оправдали ожиданий. Полтавчане занимают более низкое место в турнирной таблице по сравнению с прошлым сезоном. 

Скрипник возглавил "Ворсклу" в 2022 году. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. В случае досрочного расторжения соглашения тренер может претендовать на компенсацию в размере полумиллиона евро.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

В лагере Хейни прокомментировали информацию о реванше с Ломаченко. 

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас