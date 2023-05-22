Скрипник уйдет из "Ворсклы" в другой клуб

Виктор Скрипник наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

Руководство полтавского футбольного клуба "Ворскла" планирует досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Виктором Скрипником. Уже ведутся поиски замены для наставника.

Президент "Ворсклы" и главный тренер недовольны сотрудничеством, сообщает "ТаТоТаке".

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Виктор Скрипник может покинуть "Ворсклу" в конце текущего сезона. Вероятно, ему придется найти новую команду в Украине или за границей. Также 53-летний Скрипник является одним из кандидатов на пост наставника сборной Украины.

Футболисты "Ворсклы" перед матчем. Фото: УНИАН

Смена тренерского курса

Причиной досрочного ухода с поста главного тренера полтавской команды являются взаимные претензии наставника и руководства клуба. Скрипник недоволен тем, что клуб не сумел подписать всех футболистов, которых просил пригласить тренер. К тому же в следующем сезоне за "Ворсклу" будут выступать преимущественно молодые воспитанники полтавчан.

Руководство клуба считает, что потраченные в два последних трансферных окна средства не принесли команде дивидентов. Почти все новички не оправдали ожиданий. Полтавчане занимают более низкое место в турнирной таблице по сравнению с прошлым сезоном.

Скрипник возглавил "Ворсклу" в 2022 году. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. В случае досрочного расторжения соглашения тренер может претендовать на компенсацию в размере полумиллиона евро.

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