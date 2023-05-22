Скрипник піде з "Ворскли" в інший клуб

Віктор Скрипник спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН

Керівництво полтавського футбольного клубу "Ворскла" планує достроково розірвати контракт із головним тренером Віктором Скрипником. Вже ведуться пошуки заміни для наставника.

Президент "Ворскли" та головний тренер незадоволені співпрацею, повідомляє "ТаТоТаке".

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Віктор Скрипник може залишити "Ворсклу" наприкінці цього сезону. Ймовірно, йому доведеться знайти нову команду в Україні чи за кордоном. Також 53-річний Скрипник є одним із кандидатів на посаду наставника збірної України.

Футболісти "Ворскли" перед матчем. Фото: УНІАН

Зміна тренерського курсу

Причиною дострокового звільнення з посади головного тренера полтавської команди є взаємні претензії наставника та керівництва клубу. Скрипник невдоволений тим, що клуб не зумів підписати всіх футболістів, яких просив запросити тренер. До того ж наступного сезону за "Ворсклу" виступатимуть переважно молоді вихованці полтавців.

Керівництво клубу вважає, що витрачені у два останні трансферні вікна кошти не принесли команді дивідендів. Майже всі новачки не виправдали очікувань. Полтавці займають нижче місце у турнірній таблиці порівняно з минулим сезоном.

Скрипник очолив "Ворсклу" у 2022 році. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року. У разі дострокового розірвання угоди тренер може претендувати на компенсацію у розмірі півмільйона євро.

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