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Скрипник піде з "Ворскли" в інший клуб

22 травня 2023 15:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скрипник піде з "Ворскли" в інший клуб
Віктор Скрипник спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво полтавського футбольного клубу "Ворскла" планує достроково розірвати контракт із головним тренером Віктором Скрипником. Вже ведуться пошуки заміни для наставника.

Президент "Ворскли" та головний тренер незадоволені співпрацею, повідомляє "ТаТоТаке".

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Віктор Скрипник може залишити "Ворсклу" наприкінці цього сезону. Ймовірно, йому доведеться знайти нову команду в Україні чи за кордоном. Також 53-річний Скрипник є одним із кандидатів на посаду наставника збірної України.

ФК Ворскла
Футболісти "Ворскли" перед матчем. Фото: УНІАН

Зміна тренерського курсу

Причиною дострокового звільнення з посади головного тренера полтавської команди є взаємні претензії наставника та керівництва клубу. Скрипник невдоволений тим, що клуб не зумів підписати всіх футболістів, яких просив запросити тренер. До того ж наступного сезону за "Ворсклу" виступатимуть переважно молоді вихованці полтавців.

Керівництво клубу вважає, що витрачені у два останні трансферні вікна кошти не принесли команді дивідендів. Майже всі новачки не виправдали очікувань. Полтавці займають нижче місце у турнірній таблиці порівняно з минулим сезоном.

Скрипник очолив "Ворсклу" у 2022 році. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року. У разі дострокового розірвання угоди тренер може претендувати на компенсацію у розмірі півмільйона євро.

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