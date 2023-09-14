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Скрипник прокомментировал информацию о переходе в "Динамо"

14 сентября 2023 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скрипник прокомментировал информацию о переходе в "Динамо"
Виктор Скрипник во время матча "Ворсклы". Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник ответил на слухи о возможном уходе из полтавского клуба. В услугах опытного тренера якобы заинтересовано киевское "Динамо".

Скрипник в интервью "Спорт-Экспресс Украина" напомнил, что его постоянно сватают в другие команды. 

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Виктор Скрипник работает с "Ворсклой" с 2022 года. За это время разные слухи сватали 53-летнего специалиста сразу в пять разных клубов украинской Премьер-лиги, не говоря уже о зарубежных командах. 

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник на послематчевом интервью. Скриншот YouTube

Скрипник и "Динамо" 

Бывший защитник бременского "Вердера" уже четыре года входит в список кандидатов на пост главного тренера киевского клуба. Однако наставник заявил, что в такой информации нет даже десяти процентов правды. Виктор Скрипник воспринимает слухи как неотъемлемую часть футбола и продолжает спокойно работать. 

"О "Динамо" писали, "Днепре-1". Последний клуб, который я "должен был возглавить" — это ЛНЗ. Бывает, просыпаюсь, читаю о себе такое, что мне родственники звонят и спрашивают: Это правда? Я говорю: "Жаль, но нет" или "Слава богу, что нет", — рассказал Виктор Скрипник. 

Напомним, Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топ-клуб. 

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