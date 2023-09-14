Скрипник прокомментировал информацию о переходе в "Динамо"

Виктор Скрипник во время матча "Ворсклы". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник ответил на слухи о возможном уходе из полтавского клуба. В услугах опытного тренера якобы заинтересовано киевское "Динамо".

Скрипник в интервью "Спорт-Экспресс Украина" напомнил, что его постоянно сватают в другие команды.

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Виктор Скрипник работает с "Ворсклой" с 2022 года. За это время разные слухи сватали 53-летнего специалиста сразу в пять разных клубов украинской Премьер-лиги, не говоря уже о зарубежных командах.

Виктор Скрипник на послематчевом интервью. Скриншот YouTube

Скрипник и "Динамо"

Бывший защитник бременского "Вердера" уже четыре года входит в список кандидатов на пост главного тренера киевского клуба. Однако наставник заявил, что в такой информации нет даже десяти процентов правды. Виктор Скрипник воспринимает слухи как неотъемлемую часть футбола и продолжает спокойно работать.

"О "Динамо" писали, "Днепре-1". Последний клуб, который я "должен был возглавить" — это ЛНЗ. Бывает, просыпаюсь, читаю о себе такое, что мне родственники звонят и спрашивают: Это правда? Я говорю: "Жаль, но нет" или "Слава богу, что нет", — рассказал Виктор Скрипник.

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