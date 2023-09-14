Скрипник прокоментував інформацію про перехід до "Динамо"
Головний тренер "Ворскли" Віктор Скрипник відповів на чутки про можливий вихід з полтавського клубу. У послугах досвідченого тренера нібито зацікавлене київське "Динамо".
Скрипник в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" нагадав, що його постійно сватають до інших команд.
Віктор Скрипник працює з "Ворсклою" з 2022 року. За цей час різні чутки сватали 53-річного фахівця одразу до п'яти різних клубів української Прем'єр-ліги, не кажучи вже про закордонні команди.
Скрипник та "Динамо"
Колишній захисник бременського "Вердера" вже чотири роки входить до списку кандидатів на посаду головного тренера київського клубу. Проте наставник заявив, що у такій інформації немає навіть десяти відсотків правди. Віктор Скрипник сприймає чутки як неодмінну частину футболу та продовжує спокійно працювати.
"Про "Динамо" писали, "Дніпрі-1". Останній клуб, який я "мав очолити" — це ЛНЗ. Буває, прокидаюся, читаю про себе таке, що мені родичі дзвонять і запитують: Це правда? Я кажу:" Шкода, але ні" чи "Слава богу, що ні", — розповів Віктор Скрипник.
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