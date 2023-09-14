Скрипник прокоментував інформацію про перехід до "Динамо"

Віктор Скрипник під час матчу "Ворскли". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер "Ворскли" Віктор Скрипник відповів на чутки про можливий вихід з полтавського клубу. У послугах досвідченого тренера нібито зацікавлене київське "Динамо".

Скрипник в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" нагадав, що його постійно сватають до інших команд.

Читайте також:

Віктор Скрипник працює з "Ворсклою" з 2022 року. За цей час різні чутки сватали 53-річного фахівця одразу до п'яти різних клубів української Прем'єр-ліги, не кажучи вже про закордонні команди.

Віктор Скрипник на інтерв'ю після матчу. Скриншот YouTube

Скрипник та "Динамо"

Колишній захисник бременського "Вердера" вже чотири роки входить до списку кандидатів на посаду головного тренера київського клубу. Проте наставник заявив, що у такій інформації немає навіть десяти відсотків правди. Віктор Скрипник сприймає чутки як неодмінну частину футболу та продовжує спокійно працювати.

"Про "Динамо" писали, "Дніпрі-1". Останній клуб, який я "мав очолити" — це ЛНЗ. Буває, прокидаюся, читаю про себе таке, що мені родичі дзвонять і запитують: Це правда? Я кажу:" Шкода, але ні" чи "Слава богу, що ні", — розповів Віктор Скрипник.

Нагадаємо, Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб.

Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст.

Зінченко назвав головну помилку збірної України у матчі проти Італії.

Румунські ультрас зазіхнули на територію України.

Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії.