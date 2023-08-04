Скрипник заявил, что болельщикам "Ворсклы" не нужно было ожидать успеха в еврокубках

Виктор Скрипник расстроен вылета от грузинской "Дели". Фото: Biso

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал вылет своей команды от грузинской "Дилы" из Лиги конференций по итогам второго квалификационного раунда. По его словам, от полтавчан не стоило ожидать удачного результата.

Об этом специалист рассказал во время послематчевой пресс-конференции, передает портал Новини.LIVE

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"Я хочу поблагодарить наших болельщиков и поздравить соперника. Счет за игрой. Относительно ожиданий от Ворсклы — мы живем в реалиях и знаем, как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко. Мы играем так, как можем. Мы терпим, но всегда есть человеческий фактор. Индивидуальная ошибка приводит к голу. Это очень досадно", — признался тренер.

"Не надо нам укоризненно говорить, что мы что-то должны"

Скрипник заявил, что болельщики зря ожидали от "Ворсклы" хорошего результата в еврокубках.

"Не надо нам укоризненно говорить, что мы что-то должны. Мы ничего не должны. Мы играли для Ворсклы, для своих болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли. У нас каждый матч на выезде. Приезжая сюда, понимали, в какую атмосферу попадем. Трибуны подгоняли Дилу", — говорит наставник.

Главный тренер "Ворсклы" также назвал причины оскорбительного поражения своей команды.

"Была какая-то неуверенность, боязнь допустить решающую ошибку. Если ты боишься ошибиться, то всегда ошибешься. Мастерство, которое у нас есть, недостаточно для того, чтобы достичь положительного результата", — сказал Скрипник в эфире ютуб-канала "Ворсклы".

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