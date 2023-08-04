Скрипник заявив, що вболівальникам "Ворскли" не треба було очікувати успіху в єврокубках

Віктор Скрипник засмучений виліту від грузинської "Діли". Фото: Biso

Головний тренер полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник прокоментував виліт своєї команди від грузинської "Діли" з Ліги конференцій за підсумками другого кваліфікаційного раунду. За його словами, від полтавців не варто було очікувати вдалого результату.

Про це фахівець розповів під час післяматчевої пресконференції, передає портал Новини.LIVE

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"Я хочу подякувати нашим вболівальникам і привітати суперника. Рахунок за грою. Щодо очікувань від Ворскли — ми живемо в реаліях і знаємо, як нам важко. Ми ніколи не відрізнялися тим, що граємо яскраво. Ми граємо так, як можемо. Ми терпимо, але завжди є людський чинник. Індивідуальна помилка призводить до гола. Це дуже прикро", — зізнався тренер.

"Не треба нам докірливо говорити, що ми щось повинні"

Скрипник заявив, що вболівальники дарма очікували від "Ворскли" гарного результату в єврокубках.

"Не треба нам докірливо говорити, що ми щось повинні. Ми нічого не винні. Ми грали для Ворскли, для своїх уболівальників. Нам шкода, що ми програли. У нас кожний матч на виїзді. Приїжджаючи сюди, розуміли, в яку атмосферу потрапимо. Трибуни підганяли Ділу", — каже наставник.

Головний тренер "Ворскли" також назвав причини образливої поразки своєї команди.

"Була якась невпевненість, боязнь припуститися вирішальної помилки. Коли ти боїшся помилитися, то завжди помилишся. Майстерності, яка у нас є, недостатня для того, щоб досягти позитивного результату", — сказав Скрипник в ефірі ютуб-каналу "Ворскли".

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