Следом за Коноплянкой в чемпионат Румынии перейдет еще один украинец

Дмитрий Поспелов во время матча УПЛ. Фото: "Металлист 1925"

После того, как бывший лидер сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка официально перешел в ЧФР "Клуж", еще один украинский игрок подпишет контракт с румынской командой. В прошлый сезон он провел в УПЛ.

Нашел новый клуб экс-игрок "Ингульца", сообщает Sport.ua .

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Коноплянка ранее подписал годовой контракт с ЧФР "Клуж". Для ветерана украинского футбола представилась возможность сыграть в еврокубках, а клуб получил игрока, которого уже назвали сильнейшим легионером в чемпионате Румынии.

Дмитрий Поспелов во время карьеры в "Черноморце". Фото: "Черноморец"

Коноплянка на минималках

Во вторую лигу чемпионата Румынии решил перейти бывший защитник "Ингульца" Дмитрий Поспелов.

31-летний футболист будет играть за команду "Униря Слобозия". Поспелов уже находится в расположении клуба и перед подписанием контракта ему осталось договориться о последних деталях.

Поспелов является воспитанником одесского футбола, где выступал за овидиопольский "Днестр", "Одессу", "Реал Фарму", "Жемчужину" и "Черноморец". За пределами одесской области игрок играл в харьковском "Металлисте 1925", азербайджанском "Туран-Т". Последним клубом футболиста был "Ингулец", с которым у него 1 июля закончился контракт.

За "Ингулец" в прошлом сезоне Поспелов провел 18 матчей, в которых не отличался результативными действиями. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 200 тысяч евро.

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