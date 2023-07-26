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Слідом за Коноплянкою в чемпіонат Румунії перейде ще один українець

26 липня 2023 12:44
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Агабекян Карен
редактор
Слідом за Коноплянкою в чемпіонат Румунії перейде ще один українець
Дмитро Поспєлов під час матчу УПЛ. Фото: "Металіст 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після того, як колишній лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка офіційно перейшов у ЧФР "Клуж" ще один український гравець підпише контракт з румунською командою. Минулий сезон він провів в УПЛ.

Знайшов новий клуб ексгравець "Інгульця", повідомляє Sport.ua.

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Коноплянка раніше підписав контракт з ЧФР "Клуж" на один рік. Для ветерана українського футболу випала можливість зіграти у єврокубках, а клуб отримав гравця, якого вже назвали найсильнішим легіонером в чемпіонаті Румунії.

Дмитро Поспєлов під час кар'єри у "Чорноморці". Фото: "Чорноморець"

Коноплянка на мінімалках

У другу лігу чемпіонату Румунії вирішив перейти колишній захисник "Інгульця" Дмитро Поспєлов.

31-річний футболіст гратиме за команду "Уніря Слобозія". Наразі Поспєлов вже знаходиться в розташуванні клубу й перед підписанням контракту йому залишилось домовитися про останні деталі.

Поспєлов є вихованцем одеського футболу, де виступав за овідіопольський "Дністер", "Одесу", "Реал Фарму", "Жемчужину" та "Чорноморець". За межами одеської області гравець грав у харківському "Металісті 1925", азербайджанському "Туран-Т". Останнім клубом футболіста був "Інгулець", з яким у нього 1 липня закінчився контракт.

За "Інгулець" минулого сезону Поспєлов провів 18 матчів, в яких не відзначався результативними діями. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 200 тисяч євро.

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