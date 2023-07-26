Слідом за Коноплянкою в чемпіонат Румунії перейде ще один українець
Після того, як колишній лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка офіційно перейшов у ЧФР "Клуж" ще один український гравець підпише контракт з румунською командою. Минулий сезон він провів в УПЛ.
Знайшов новий клуб ексгравець "Інгульця", повідомляє Sport.ua.
Коноплянка раніше підписав контракт з ЧФР "Клуж" на один рік. Для ветерана українського футболу випала можливість зіграти у єврокубках, а клуб отримав гравця, якого вже назвали найсильнішим легіонером в чемпіонаті Румунії.
Коноплянка на мінімалках
У другу лігу чемпіонату Румунії вирішив перейти колишній захисник "Інгульця" Дмитро Поспєлов.
31-річний футболіст гратиме за команду "Уніря Слобозія". Наразі Поспєлов вже знаходиться в розташуванні клубу й перед підписанням контракту йому залишилось домовитися про останні деталі.
Поспєлов є вихованцем одеського футболу, де виступав за овідіопольський "Дністер", "Одесу", "Реал Фарму", "Жемчужину" та "Чорноморець". За межами одеської області гравець грав у харківському "Металісті 1925", азербайджанському "Туран-Т". Останнім клубом футболіста був "Інгулець", з яким у нього 1 липня закінчився контракт.
За "Інгулець" минулого сезону Поспєлов провів 18 матчів, в яких не відзначався результативними діями. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 200 тисяч євро.
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