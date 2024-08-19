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Словакия пытается украсть 15-летнего талантливого украинского футболиста

19 августа 2024 21:19
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Словакия планирует натурализовать украинского футболиста Алексея Завор
Матч сборной Словакии на Евро-2024. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Федерация футбола Словакии планирует воспользоваться проблемами Украины с войной. Они попытаются дать гражданство украинскому футболисту, который приехал к ним, убегая от войны.

Об этом сообщил портал "Футбол 24".

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Алексей Завор. Фото: "Футбол 24"

Словакия планирует "украсть" у Украины юного футболиста

По информации источника, Словакия планирует заиграть за команду U-17 15-летнего украинского защитника братиславского "Слована" Алексея Завору.

Левый защитник до начала полномасштабного российского вторжения жил в Харькове, который сильно пострадал от обстрелов.

После переезда в Словакию игрок перешел в "Слован" U-15.

Известно, что Завору пригласили в сборную Словакии U-17 на матчи квалификации на чемпионат Европы против Франции Кипра и Гибралтара. Игры пройдут с 29 октября по 4 ноября.

Завора пытаются второй раз заиграть за Словакию. На предыдущие матчи он не поехал из-за травмы.

Также известно, что родители игрока еще не позволили ему получить гражданство Словакии.

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока. 

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