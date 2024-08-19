Словакия планирует натурализовать украинского футболиста Алексея Завор

Словакия пытается украсть 15-летнего талантливого украинского футболиста
Федерация футбола Словакии планирует воспользоваться проблемами Украины с войной. Они попытаются дать гражданство украинскому футболисту, который приехал к ним, убегая от войны.
Об этом сообщил портал "Футбол 24".
Словакия планирует "украсть" у Украины юного футболиста
По информации источника, Словакия планирует заиграть за команду U-17 15-летнего украинского защитника братиславского "Слована" Алексея Завору.
Левый защитник до начала полномасштабного российского вторжения жил в Харькове, который сильно пострадал от обстрелов.
После переезда в Словакию игрок перешел в "Слован" U-15.
Известно, что Завору пригласили в сборную Словакии U-17 на матчи квалификации на чемпионат Европы против Франции Кипра и Гибралтара. Игры пройдут с 29 октября по 4 ноября.
Завора пытаются второй раз заиграть за Словакию. На предыдущие матчи он не поехал из-за травмы.
Также известно, что родители игрока еще не позволили ему получить гражданство Словакии.
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