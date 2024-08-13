Арсений Батагов перешел в Трабзонспор из Зари почти за 2 млн евро

Арсений Батагов. Фото: скриншот

Турецкому "Трабзонспору" в летнее трансферное окно не единожды приписывали интерес к украинским футболистам. Говорилось об интересе к Роману Яремчуку и Николаю Шапаренко.

Однако клубу пока удалось купить лишь защитника луганской "Зари" и молодежной сборной Украины Арсения Батагова. Об этом сообщил официальный сайт команды.

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Arseniy Batagov | #44 pic.twitter.com/QrL68MHYOA — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 13, 2024

Батагов уехал в чемпионат Турции

"Трабзонспор" опубликовал видео с Батаговым в форме с 44-м номером.

Украинец подписал четырехлетний контракт до 30 июня 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" назвал сумму трансфера в размере 1,83 млн евро.

Батагов является воспитанником "Днепра". После исчезновения родного клуба играл опорным полузащитников в "Днепре-1", где оказался не нужен и отправился в "Полесье", а затем в "Зарю".

В луганском клубе Арсений зарекомендовал себя на позиции центрального защитника. Именно как центрбэк Батагов стал лидером сборной Украины U-21, а затем олимпийской команды U-23.

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