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Турецький Трабзонспор оголосив про трансфер гравця збірної України

13 серпня 2024 23:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Арсеній Батагов перейшов у Трабзонспор із Зорі майже за 2 млн євро
Арсен Батагов. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Турецькому "Трабзонспору" у літнє трансферне вікно не раз приписували інтерес до українських футболістів. Йшлося про інтерес до Романа Яремчука та Миколи Шапаренка.

Проте клубу поки що вдалося купити лише захисника луганської "Зорі" та молодіжної збірної України Арсенія Батагова. Про це повідомив офіційний сайт команди.

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"Трабзонспор" опублікував відео з Батаговим у формі із 44-м номером.

Українець підписав чотирирічний контракт до 30 червня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" назвав суму трансферу у розмірі 1,83 млн євро.

Батагов є вихованцем "Дніпра". Після зникнення рідного клубу грав опорним півзахисникои у "Дніпрі-1", де виявився не потрібним і вирушив у "Полісся", а потім у "Зорю".

У луганському клубі Арсеній зарекомендував себе на позиції центрального захисника. Саме як центрбек Батагов став лідером збірної України U-21, а згодом олімпійської команди U-23.

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