Словаччина планує натуралізувати українського футболіста Олексія Завору

Матч збірної Словаччини на Євро-2024. Фото: Reuters

Федерація футболу Словаччини планує скористатися проблемами України з війною. Вони спробують дати громадянство українському футболісту, який приїхав до них, втікаючи від війни.

Про це повідомив портал "Футбол 24".

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Олексій Завора. Фото: "Футбол 24"

Словаччина планує "вкрасти" в України юного футболіста

За інформацією джерела, Словаччина планує заграти за команду U-17 15-річного українського захисника братиславського "Слована" Олексія Завору.

Лівий захисник до початку повномасштабного російського вторгнення мешкав у Харкові, який сильно постраждав від обстрілів.

Після переїзду до Словаччини гравець перейшов до "Слована" U-15.

Наразі відомо, що Завору запросили у збірну Словаччини U-17 на матчі кваліфікації на чемпіонат Європи проти Франції Кіпру та Гібралтару. Ігри пройдуть з 29 жовтня до 4 листопада.

Завору намагаються вдруге заграти за Словаччину. На попередні матчі він не поїхав через травму.

Також наразі відомо, що батьки гравця ще не дозволили йому отримати громадянство Словаччини.

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