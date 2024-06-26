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Словакия и Румыния сыграли в удобную ничью, оставившую Украину без Евро-2024 — видео

26 июня 2024 21:49
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Агабекян Карен
редактор
Словакия и Румыния сыграли вничью 1-1 и вышли в плей-офф Евро-2024
Матч Словакии против Румынии. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В группе Е прошли матчи третьего тура чемпионата Европы. Сборная Словакии принимала команду Румынии.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Словакия — Румыния

Румыния активно начала матч и смогла создать хороший момент на 11-й минуте. Соперник же смог ответить лишь после стандарта на 22-й, но не попал по воротам.

Еще через две минуты словаки забили. После навеса Куцки с правого фланга Дуда почти с линии вратарской забил головой.

Румыны снова начали создавать моменты. Если удар Рацио Дубравко взял, то пенальти не отбил.

На 36-й минуте арбитр после ВАР назначил пенальти, которого не было. На игроке румын фолили за пределами штрафной, как показал видеоповтор. С 11 метров забил Марин.

Во втором тайме после 65-й минуты команды остановились и играли на удержание счета. Конечно, у сборных были единичные выпады, но они не спешили.

Ничья позволила обеим командам выйти в плей-офф и оставить за бортом Украину.

Словакия — Румыния — 1:1

Голы: Дуда, 24 — Марин, 37 (пен)

Словакия: Дубравка, Пекарик (Дьёмбер, 90), Вавро, Скриниар, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90), Коша, Стрелец (Боженик, 70), Гараслин (Суслов, 70).

Главный тренер: Франческо Кальцона.

Румыния: Нице, Рациу, Дрегуш (Пушкаш, 66), Бурке, Банке, Марин (Рус, 86), Хаджи (Ман, 66), Марин (Рус, 86), Станчу, Коман (Сореску, 58), Дрегуш (Пушкаш , 66).

Главный тренер: Эдуард Иорданеску

Предупреждение: Дуда — Бурке, Банку, Пушкашу.

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