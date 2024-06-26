Словакия и Румыния сыграли вничью 1-1 и вышли в плей-офф Евро-2024

Словакия и Румыния сыграли в удобную ничью, оставившую Украину без Евро-2024 — видео
В группе Е прошли матчи третьего тура чемпионата Европы. Сборная Словакии принимала команду Румынии.
Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Словакия — Румыния
Румыния активно начала матч и смогла создать хороший момент на 11-й минуте. Соперник же смог ответить лишь после стандарта на 22-й, но не попал по воротам.
Еще через две минуты словаки забили. После навеса Куцки с правого фланга Дуда почти с линии вратарской забил головой.
Румыны снова начали создавать моменты. Если удар Рацио Дубравко взял, то пенальти не отбил.
На 36-й минуте арбитр после ВАР назначил пенальти, которого не было. На игроке румын фолили за пределами штрафной, как показал видеоповтор. С 11 метров забил Марин.
Во втором тайме после 65-й минуты команды остановились и играли на удержание счета. Конечно, у сборных были единичные выпады, но они не спешили.
Ничья позволила обеим командам выйти в плей-офф и оставить за бортом Украину.
Словакия — Румыния — 1:1
Голы: Дуда, 24 — Марин, 37 (пен)
Словакия: Дубравка, Пекарик (Дьёмбер, 90), Вавро, Скриниар, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90), Коша, Стрелец (Боженик, 70), Гараслин (Суслов, 70).
Главный тренер: Франческо Кальцона.
Румыния: Нице, Рациу, Дрегуш (Пушкаш, 66), Бурке, Банке, Марин (Рус, 86), Хаджи (Ман, 66), Марин (Рус, 86), Станчу, Коман (Сореску, 58), Дрегуш (Пушкаш , 66).
Главный тренер: Эдуард Иорданеску
Предупреждение: Дуда — Бурке, Банку, Пушкашу.
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