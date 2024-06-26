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Словаччина та Румунія зіграли у зручну нічию, яка залишила Україну без Євро-2024 — відео

26 червня 2024 21:49
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Агабекян Карен
редактор
Словаччина і Румунія зіграли внічию 1-1 та вийшли в плей-оф Євро-2024
Матч Словаччини проти Румунії. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В групі Е пройшли матчі третього туру чемпіонату Європи. Збірна Словаччини приймала команду Румунії.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Словаччина — Румунія

Румунія активніше почала матч і змогла створити хороший момент на 11-й хвилині. Суперник натомість зміг відповісти після стандарту на 22-й, але не влучив по воротах.

Ще через дві хвилини словаки забили. Після навісу Куцки з правого флангу Дуда майже з лінії воротарського майданчика забив головою.

Румуни знову почали створювати моменти. Якщо удар Раціо Дубравка взяв, то пенальті не відбив.

На 36-й хвилині арбітр після ВАР призначив пенальті, якого не було. На гравці румун фолили за межами штрафного майданчика, що показує відеоповтор. З 11 метрів забив Марін.

У другому таймі після 65-ї хвилини команди зупинились та грали на отримання рахунку. Звісно у збірних були поодинокі випади, але вони не поспішали.

Нічия дозволила обом командам вийти в плей-оф та залишити за бортом Україну.

Словаччина — Румунія — 1:1

Голи: Дуда, 24 —  Марін, 37 (пен)

Словаччина: Дубравка, Пекарік (Дьйомбер, 90), Вавро, Шкрініар, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90), Коша, Стрелец (Боженік, 70), Гараслін (Суслов, 70).

Головний тренер: Франческо Кальцона.

Румунія: Ніце, Раціу, Дрегуш (Пушкаш, 66), Бурке, Банку, Марін (Рус, 86), Хаджі (Ман, 66), Марін (Рус, 86), Станчу, Коман (Сореску, 58), Дрегуш (Пушкаш, 66).

Головний тренер: Едуард Йорданеску

Попередження: Дуда — Бурке, Банку, Пушкаш.

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футбол
Румунія
Словаччина
Євро-2024 по футболу

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