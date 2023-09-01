Смалийчук привез Яремчука в Испанию: стали известны детали трансфера

Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Неожиданностью в украинском футболе стал переход форварда "Брюгге" и национальной сборной Романа Яремчука в "Валенсию". Правда, это не полноценный трансфер, а аренда.

Оказалось, что игрока в Испанию привез известный украинский агент Олег Смалийчук, сообщило ТаТоТак.

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Детали трансфера Яремчука

По информации источника, "Валенсия" хотела подписать форварда "Севильи" Рафу Мира, но переговоры закончились неудачей. После этого команда начала искать похожего по стилистике игрока.

Яремчук подошел "Валенсии". К тому же посредником в трансфере стал бывший гендиректор львовских "Карпат" Олег Смалийчук, с участием которого в Испанию переходили Виктор Цыганков, Андрей Лунин, Артем Довбык и некоторые другие игроки.

Отметим, что "Валенсия" из-за финансовых проблем будет платить Яремчуку лишь половину его зарплаты, в то время как остальные 50% выплатит "Брюгге".

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