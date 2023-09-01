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Смалійчук привіз Яремчука в Іспанію: стали відомі деталі трансферу

1 вересня 2023 19:50
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Агабекян Карен
редактор
Смалійчук привіз Яремчука в Іспанію: стали відомі деталі трансферу
Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Несподіванкою в українському футболі став перехід форварда "Брюгге" та національної збірної Романа Яремчука в "Валенсію". Правда, це не повноцінний трансфер, а оренда.

Виявилось, що гравця в Іспанію привіз відомий український агент Олег Смалійчук, повідомило ТаТоТаке.

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Яремчук перейшов у оренду на один сезон після того, як провів у "Брюгге" найгірший рік у своїй кар’єрі.

Деталі трансферу Яремчука

За інформацією джерела, "Валенсія" хотіла підписати форварда "Севільї" Рафу Міра, але перемовини закінчилися невдачею. Після цього команда почала шукати схожого за стилістикою гравця.

Яремчук підійшов "Валенсії". До того ж посередником у трансфері став колишній гендиректор львівських "Карпат" Олег Смалійчук, за участі якого в Іспанію переходили Віктор Циганков, Андрій Лунін, Артем Довбик та й деякі інші гравці.

Зазначимо, що "Валенсія" через фінансові проблеми буде платити Яремчуку лише половину його зарплатні, тоді як інші 50% виплатить "Брюгге".

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