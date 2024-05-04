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Снигур выбила четырех россиянок и выиграла турнир в Грузии

4 мая 2024 21:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Снигур выбила четырех россиянок и выиграла турнир в Грузии
Дарья Снигур. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Шестая ракетка Украины Дарья Снигур уверенно выиграла турнир серии ITF в Грузии в Лопоте. По пути к золоту украинка четырежды побеждала соперниц из России.

Подробности успеха украинской теннисистки – в материале Новини.LIVE.

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По пути в финал Снигур сыграла четыре матча, в трех из которых соперницами были представительницы РФ. Только в поединке против Эвелины Ласкевич Дарье понадобилось два сета 6:2, 5:7, 6:2.

В остальных матчах против Дарии Зелинской 7:6(2), 6:2 и Анастасии Золотаревой 7:6(2), 7:6(3) украинка разбиралась в двух сетах. В решающей встрече 22-летняя киевлянка обыграла седьмую сеяную Киру Павлову из России со счетом 6:1, 6:1.

Десятый титул и второй в этом году

Для Снигур это стало третьим финалом этого года и второй победой. В марте Дарья проиграла финал на турнире ITF W75 в Ржичанах, а в апреле стала чемпионкой ITF W50 в Кальве.

Это десятый титул нашей теннисистки во время выступлений в ITF-туре. За победу в Лопоте Снигур заработала $6094 призовых и 50 рейтинговых очков.

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