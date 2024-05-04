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Снігур вибила чотирьох росіянок та виграла турнір у Грузії

4 травня 2024 21:20
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Снігур вибила чотирьох росіянок та виграла турнір у Грузії
Дар'я Снігур. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Шоста ракетка України Дар'я Снігур впевнено виграла турнір серії ITF у Грузії в Лопоті. На шляху до "золота" українка чотири рази перемагала суперниць з Росії.

Подробиці успіху української тенісистки — у матеріалі Новини.LIVE.

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На шляху до фіналу Снігур зіграла чотири матчі, у трьох із яких суперницями були представниці РФ. Лише у поєдинку проти Евеліни Ласкевич Дар'ї знадобилося два сети 6:2, 5:7, 6:2. 

В решті матчів — проти Дарії Зелінської 7:6(2), 6:2 та Анастасії Золотарьової 7:6(2), 7:6(3) — українка розбиралася у двох сетах. У вирішальній зустрічі 22-річна киянка обіграла сьому сіяну Кіру Павлову з Росії з рахунком 6:1, 6:1.

Десятий титул і другий цього року

Для Снігур це стало третім фіналом цього року та другою перемогою. У березні Дар'я програла фінал на турнірі ITF W75 у Ржичанах, а у квітні стала чемпіонкою ITF W50 у Кальві.

Це десятий титул нашої тенісистки під час виступів у ITF-турі. За перемогу в Лопоті Снігур заробила 6 094 доларів призових та 50 рейтингових очок.

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Теніс
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Дар'я Снігур

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