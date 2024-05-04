Снігур вибила чотирьох росіянок та виграла турнір у Грузії

Дар'я Снігур. Фото: Reuters

Шоста ракетка України Дар'я Снігур впевнено виграла турнір серії ITF у Грузії в Лопоті. На шляху до "золота" українка чотири рази перемагала суперниць з Росії.

Подробиці успіху української тенісистки — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

На шляху до фіналу Снігур зіграла чотири матчі, у трьох із яких суперницями були представниці РФ. Лише у поєдинку проти Евеліни Ласкевич Дар'ї знадобилося два сети 6:2, 5:7, 6:2.

В решті матчів — проти Дарії Зелінської 7:6(2), 6:2 та Анастасії Золотарьової 7:6(2), 7:6(3) — українка розбиралася у двох сетах. У вирішальній зустрічі 22-річна киянка обіграла сьому сіяну Кіру Павлову з Росії з рахунком 6:1, 6:1.

Десятий титул і другий цього року

Для Снігур це стало третім фіналом цього року та другою перемогою. У березні Дар'я програла фінал на турнірі ITF W75 у Ржичанах, а у квітні стала чемпіонкою ITF W50 у Кальві.

🚨SNIGUR MAKES A STATEMENT🚨

In a recent interview, she told reporters, “don’t worry, I’m coming back from the ITF’s to get her neck.” pic.twitter.com/zEbvgtV4lL — j 🥨🧀🃏 (@user479036178) March 5, 2024

Це десятий титул нашої тенісистки під час виступів у ITF-турі. За перемогу в Лопоті Снігур заробила 6 094 доларів призових та 50 рейтингових очок.

Нагадаємо, Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

Лунін більше не зіграє за "Реал" у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення.

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою".

Суркіса різко розкритикували через трансфер Шапаренка.