Снигур вышла в финал турнира ITF в Грузии — украинка в полуфинале прошла россиянку

Дарья Снигур. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Дарья Снигурь вышла в финал турнира ITF в грузинской Лопоте. В полуфинальном поединке украинка, посеянная под первым номером, победила "нейтральную" Анастасию Золотареву.

Подробности успеха Снигур — в материале Новини.LIVE.

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Дарья Снигур третий раз сыграет в финале турнира ITF — в марте она стала призером на турнире ITF W75 в Ржичанах, а в прошлом месяце выиграла титул на соревнованиях ITF W50 в Кальве. В карьере 22-летней украинской теннисистки это будет 15-й финал на уровне ITF, в котором она будет бороться за свой 10-й титул.

Матч против россиянки Золотаревой в полуфинале длился два часа. Украинка допустила шесть двойных ошибок, проиграла шесть гейма на своей подаче и сделала столько же брейков. В результате Дарья была сильнее в двух сетах 7:6(2), 7:6(3).

В финале снова бой с россиянкой

В финале турнира в Лопоте Снигур встретится с еще одной "нейтральной" теннисисткой Кирой Павловой (№461 WTA), посеянной под седьмым номером.

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