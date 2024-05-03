Снигур вышла в финал турнира ITF в Грузии — украинка в полуфинале прошла россиянку
Украинская теннисистка Дарья Снигурь вышла в финал турнира ITF в грузинской Лопоте. В полуфинальном поединке украинка, посеянная под первым номером, победила "нейтральную" Анастасию Золотареву.
Подробности успеха Снигур — в материале Новини.LIVE.
Дарья Снигур третий раз сыграет в финале турнира ITF — в марте она стала призером на турнире ITF W75 в Ржичанах, а в прошлом месяце выиграла титул на соревнованиях ITF W50 в Кальве. В карьере 22-летней украинской теннисистки это будет 15-й финал на уровне ITF, в котором она будет бороться за свой 10-й титул.
Матч против россиянки Золотаревой в полуфинале длился два часа. Украинка допустила шесть двойных ошибок, проиграла шесть гейма на своей подаче и сделала столько же брейков. В результате Дарья была сильнее в двух сетах 7:6(2), 7:6(3).
В финале снова бой с россиянкой
В финале турнира в Лопоте Снигур встретится с еще одной "нейтральной" теннисисткой Кирой Павловой (№461 WTA), посеянной под седьмым номером.
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