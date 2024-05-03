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Снигур вышла в финал турнира ITF в Грузии — украинка в полуфинале прошла россиянку

3 мая 2024 22:23
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Снигур вышла в финал турнира ITF в Грузии — украинка в полуфинале прошла россиянку
Дарья Снигур. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Дарья Снигурь вышла в финал турнира ITF в грузинской Лопоте. В полуфинальном поединке украинка, посеянная под первым номером, победила "нейтральную" Анастасию Золотареву.

Подробности успеха Снигур — в материале Новини.LIVE.

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Дарья Снигур третий раз сыграет в финале турнира ITF — в марте она стала призером на турнире ITF W75 в Ржичанах, а в прошлом месяце выиграла титул на соревнованиях ITF W50 в Кальве. В карьере 22-летней украинской теннисистки это будет 15-й финал на уровне ITF, в котором она будет бороться за свой 10-й титул.

Матч против россиянки Золотаревой в полуфинале длился два часа. Украинка допустила шесть двойных ошибок, проиграла шесть гейма на своей подаче и сделала столько же брейков. В результате Дарья была сильнее в двух сетах 7:6(2), 7:6(3).

В финале снова бой с россиянкой

В финале турнира в Лопоте Снигур встретится с еще одной "нейтральной" теннисисткой Кирой Павловой (№461 WTA), посеянной под седьмым номером.

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Лунин не договорился с "Реалом" и готовится к трансферу в другой клуб. Карло Анчелотти решил, что украинец больше не сыграет в Ла Лиге. 

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом". 

Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой". 

Грузия
Теннис
украинские теннисисты
Дарья Снигур

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