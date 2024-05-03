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Снігур вийшла у фінал турніру ITF в Грузії — українка у півфіналі пройшла росіянку

3 травня 2024 22:23
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Снігур вийшла у фінал турніру ITF в Грузії — українка у півфіналі пройшла росіянку
Дар'я Снігур. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у фінал турніру ITF у грузинській Лопоті. У півфінальному поєдинку українка, посіяна під першим номером, перемогла "нейтральну" Анастасію Золотарьову.

Подробиці успіху Снігур — у матеріалі Новини.LIVE.

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Дар'я Снігур втретє зіграє у фіналі турніру ITF — у березні вона стала призером на турнірі ITF W75 у Ржичанах, а минулого місяця виграла титул на змаганнях ITF W50 у Кальві. Загалом у кар'єрі 22-річної української тенісистки це буде 15-й фінал на рівні ITF, у якому вона боротиметься за свій 10-й титул.

Матч проти росіянки Золотарьової у півфіналі тривав дві години. Українка припустилася шести подвійних помилок, програла шість геймів на своїй подачі і зробила стільки ж брейків. У підсумку Дар’я була сильніше у двох сетах 7:6(2), 7:6(3). 

У фіналі знову бій з росіянкою

У фіналі турніру у Лопоті Снігур зустрінеться з ще однією "нейтральною" тенісисткою Кірою Павловою (№461 WTA), яка посіяна під сьомим номером.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

Лунін не домовився з "Реалом" та готується до трансферу до іншого клубу. Карло Анчелотті вирішив, що українець більше не зіграє у Ла-Лізі.

Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з "Тоттенгемом".

Суркіса різко розкритикували через трансфер Шапаренка.

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою". 

Грузія
Теніс
українські тенісисти
Дар'я Снігур

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