Снігур вийшла у фінал турніру ITF в Грузії — українка у півфіналі пройшла росіянку

Дар'я Снігур. Фото: Reuters

Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у фінал турніру ITF у грузинській Лопоті. У півфінальному поєдинку українка, посіяна під першим номером, перемогла "нейтральну" Анастасію Золотарьову.

Подробиці успіху Снігур — у матеріалі Новини.LIVE.

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Дар'я Снігур втретє зіграє у фіналі турніру ITF — у березні вона стала призером на турнірі ITF W75 у Ржичанах, а минулого місяця виграла титул на змаганнях ITF W50 у Кальві. Загалом у кар'єрі 22-річної української тенісистки це буде 15-й фінал на рівні ITF, у якому вона боротиметься за свій 10-й титул.

Матч проти росіянки Золотарьової у півфіналі тривав дві години. Українка припустилася шести подвійних помилок, програла шість геймів на своїй подачі і зробила стільки ж брейків. У підсумку Дар’я була сильніше у двох сетах 7:6(2), 7:6(3).

У фіналі знову бій з росіянкою

У фіналі турніру у Лопоті Снігур зустрінеться з ще однією "нейтральною" тенісисткою Кірою Павловою (№461 WTA), яка посіяна під сьомим номером.

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