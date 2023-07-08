Сегодня Костюк сыграет в третьем круге "Уимблдона": украинка в статусе аутсайдера

Марта Костюк. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

На "Уимблдоне" 8 июля доигрывают последние матчи третьего круга, графики проведения которых пострадали из-за дождей и последующих переносов. Из украинок сегодня выступит украинка Марта Костюк.

Вторая ракетка Украины попытается присоединиться к Элине Свитолиной и Лесе Цуренко в 1/8 финала, сообщил портал Новини.LIVE.

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Третий матч на "Уимблдоне" в статусе аутсайдера

Соперницей Костюк станет 28-летняя 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз.

Американская теннисистка в нынешнем травяном сезоне сыграла семь матчей и все выиграла. Несмотря на уровень предыдущих соперниц украинки, именно Киз выглядит самой опасной, поскольку она набрала хороший ход на травяном покрытии и рассматривается претендентом на титул.

Букмекеры солидарны со статистикой и почти не дают украинке шансов на победу. Коэффициент на успех Киз — 1.36, а на Костюк — 3.65.

Также ранее девушки не встречались и сложно представить, как их стили будут сочетаться друг с другом.

Приблизительное начало матча — в 15:00 по киевскому времени.

В прошлых двух матчах на "Уимблдоне" Костюк также была в статусе андердога. Сначала украинка выиграла в трех сетах у восьмой ракетки мира гречанки Марии Саккари, а затем прошла после отказа соперницы Паулу Бадосу.

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