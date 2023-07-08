Сьогодні Костюк зіграє у третьому колі "Вімблдону": українка у статусі аутсайдера

Марта Костюк. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

На "Вімблдоні" 8 липня дограють останні матчі третього кола, графіки проведення яких постраждали через дощі та подальші переноси. З українок сьогодні виступить українка Марта Костюк.

Друга ракетка України спробує приєднатися до Еліни Світоліної та Леси Цуренки в 1/8 фіналу, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

21-річна українка раніше стала п'ятою тенісисткою з України, яка дійшла третього раунду на всіх турнірах Великого Шолому. З цієї з п'ятірки українок вона виявилася наймолодшою.

Третій матч на "Вімблдоні" у статусі аутсайдера

Суперницею Костюк стане 28-річна 18-та ракетка світу із США Медісон Кіз.

Американська тенісистка у нинішньому трав'яному сезоні зіграла сім матчів та всі виграла. Попри рівень попередніх суперниць українки, саме Кіз виглядає найнебезпечнішою, оскільки лише їй вдалося набрати гарний хід на трав'яному покритті та тепер її розглядають як претендентку на титул.

Букмекери солідарні зі статистикою та майже не дають українці шансів на перемогу. Коефіцієнт на успіх Кіз — 1.36, а на Костюк — 3.65.

Також раніше дівчата не зустрічалися й тому важко уявити, як їхні стилі поєднаються один з одним.

Приблизний початок матчу — о 15:00 за київським часом.

У минулих двох матчах на "Вімблдоні" Костюк також була у статусі андердога. Спочатку українка виграла у трьох сетах у восьмої ракетки світу гречанки Марії Саккарі, а потім пройшла після відмови суперниці Паули Бадоси.

Нагадаємо, Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію.

"ПСЖ" замінить Мбаппе на лідера "Барселони".

Хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Голкіпер Анатолій Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі.

Флорентіно Перес знайшов заміну Анчелотті: це не Зідан.