Семь украинок выступят на Уимблдоне-2024 сегодня, 4 июля — расписание

Даяна Ястремская. Фото: Reuters

Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне-2024 выступят семь теннисисток из Украины. Они проведут четыре парных встреч и три одиночных.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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На нынешнем Уимблдоне в Лондоне выступают и спортсменки из Украины. Сегодня в одиночном разряде сыграют Марта Костюк, Дарья Снигирь и Элина Свитолина.

Марта Костюк — Дарья Севилл

Дарья Снегирь — Елена Остапенко

Элина Свитолина — Юлия Нимайер

Еллина Свитолина на Уимблдоне. Фото: Reuters

Кроме этого, четыре теннисистки сыграют в парных поединках:

Джессика ОлмосАлександра Панова — Марта Костюк/Габриэла Русе

Найкта Бейнс/Амелия Раецки — Тимеа Бабош/Надежда Киченок

Коко Гофф/Джессика Пегула — Ангелина Калинина/Даяна Ястремская

Людмила Киченок/Елена Остапенко — Дарья Севилл/Юэ Юань

Ранее стало известно, что украинка Даяна Ястремская показала невероятный результат в прошлом туре на Уимблдоне. Она смогла прибиться к третьему кругу, одолев соперницу россиянку с французским паспортом Грачеву.

В то же время Элина Свитолина в среду, 3 июля, выиграла свой первый матч на Уимблдоне-2024. Украинка победила польку Магду Линетт по итогам трех сетов в стартовом раунде.

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