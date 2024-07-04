Семь украинок выступят на Уимблдоне-2024 сегодня, 4 июля — расписание

Сегодня на Уимблдоне сыграют семь украинок — расписание
Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне-2024 выступят семь теннисисток из Украины. Они проведут четыре парных встреч и три одиночных.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Украина на Уимблдон-2024
На нынешнем Уимблдоне в Лондоне выступают и спортсменки из Украины. Сегодня в одиночном разряде сыграют Марта Костюк, Дарья Снигирь и Элина Свитолина.
- Марта Костюк — Дарья Севилл
- Дарья Снегирь — Елена Остапенко
- Элина Свитолина — Юлия Нимайер
Кроме этого, четыре теннисистки сыграют в парных поединках:
- Джессика ОлмосАлександра Панова — Марта Костюк/Габриэла Русе
- Найкта Бейнс/Амелия Раецки — Тимеа Бабош/Надежда Киченок
- Коко Гофф/Джессика Пегула — Ангелина Калинина/Даяна Ястремская
- Людмила Киченок/Елена Остапенко — Дарья Севилл/Юэ Юань
Ранее стало известно, что украинка Даяна Ястремская показала невероятный результат в прошлом туре на Уимблдоне. Она смогла прибиться к третьему кругу, одолев соперницу россиянку с французским паспортом Грачеву.
В то же время Элина Свитолина в среду, 3 июля, выиграла свой первый матч на Уимблдоне-2024. Украинка победила польку Магду Линетт по итогам трех сетов в стартовом раунде.
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