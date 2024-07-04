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Сегодня на Уимблдоне сыграют семь украинок — расписание

4 июля 2024 14:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Семь украинок выступят на Уимблдоне-2024 сегодня, 4 июля — расписание
Даяна Ястремская. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне-2024 выступят семь теннисисток из Украины. Они проведут четыре парных встреч и три одиночных.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE. 

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На нынешнем Уимблдоне в Лондоне выступают и спортсменки из Украины. Сегодня в одиночном разряде сыграют Марта Костюк, Дарья Снигирь и Элина Свитолина.

  • Марта Костюк — Дарья Севилл
  • Дарья Снегирь — Елена Остапенко
  • Элина Свитолина — Юлия Нимайер
Элина Свитолина
Еллина Свитолина на Уимблдоне. Фото: Reuters

Кроме этого, четыре теннисистки сыграют в парных поединках:

  • Джессика ОлмосАлександра Панова — Марта Костюк/Габриэла Русе
  • Найкта Бейнс/Амелия Раецки — Тимеа Бабош/Надежда Киченок
  • Коко Гофф/Джессика Пегула — Ангелина Калинина/Даяна Ястремская
  • Людмила Киченок/Елена Остапенко — Дарья Севилл/Юэ Юань

Ранее стало известно, что украинка Даяна Ястремская показала невероятный результат в прошлом туре на Уимблдоне. Она смогла прибиться к третьему кругу, одолев соперницу россиянку с французским паспортом Грачеву.

В то же время Элина Свитолина в среду, 3 июля, выиграла свой первый матч на Уимблдоне-2024. Украинка победила польку Магду Линетт по итогам трех сетов в стартовом раунде.

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