Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сьогодні на Вімблдоні зіграють сім українок — розклад arrow

Сьогодні на Вімблдоні зіграють сім українок — розклад

4 липня 2024 14:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Сім українок виступлять на Вімблдоні-2024 сьогодні, 4 липня — розклад
Даяна Ястремська. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні, 4 липня, на Вімблдоні-2024 виступлять семеро тенісисток з України. Вони проведуть чотири парні зустрічі та три одиночні. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна на Wimbledon-2024

На цьогорічному Вімблдоні у Лондоні виступають й спортсменки з України.  Сьогодні в одиночному розряді зіграють Марта Костюк, Дар’я Снігур та Еліна Світоліна.

  • Марта Костюк – Дарія Севілл
  • Дар’я Снігур – Єлена Остапенко
  • Еліна Світоліна – Юлія Німаєр
Еліна Світоліна
атЕліна Світоліна на Вімблдоні. Фото: Reuters

Крім цього, чотири тенісистки зіграють у парних поєдинках:

  • Джессіка ОлмосОлександра Панова — Марта Костюк/Габріела Русе
  • Найкта Бейнс/Амелія Раєцкі — Тімеа Бабош/Надія Кіченок
  • Коко Гофф/Джессіка Пегула — Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська
  • Людмила Кіченок/Єлена Остапенко — Дарія Севілл/Юе Юань

Раніше стало відомо, що українка Даяна Ястремська показала неймовірний результат у минулому турі на Вімблдоні. Вона змогла прибитися до третього кола, здолавши суперницю росіянку з французьким паспортом Грачову. 

Водночас Еліна Світоліна у середу, 3 липня, виграла свій перший матч на Вімблдоні-2024. Українка перемогла польку Магду Лінетт за підсумками трьох сетів у стартовому раунді.

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів. 

Футболіст "Шахтаря" стає зіркою в американській MSL — гравець забиває гол за голом. 

Сарапій обрав новий клуб — це не "Динамо".

Еліна Світоліна Даяна Ястремська Теніс Марта Костюк українські тенісисти Вімблдон Дар'я Снігур

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо