Сім українок виступлять на Вімблдоні-2024 сьогодні, 4 липня — розклад

Даяна Ястремська. Фото: Reuters

Сьогодні, 4 липня, на Вімблдоні-2024 виступлять семеро тенісисток з України. Вони проведуть чотири парні зустрічі та три одиночні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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На цьогорічному Вімблдоні у Лондоні виступають й спортсменки з України. Сьогодні в одиночному розряді зіграють Марта Костюк, Дар’я Снігур та Еліна Світоліна.

Марта Костюк – Дарія Севілл

Дар’я Снігур – Єлена Остапенко

Еліна Світоліна – Юлія Німаєр

атЕліна Світоліна на Вімблдоні. Фото: Reuters

Крім цього, чотири тенісистки зіграють у парних поєдинках:

Джессіка ОлмосОлександра Панова — Марта Костюк/Габріела Русе

Найкта Бейнс/Амелія Раєцкі — Тімеа Бабош/Надія Кіченок

Коко Гофф/Джессіка Пегула — Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська

Людмила Кіченок/Єлена Остапенко — Дарія Севілл/Юе Юань

Раніше стало відомо, що українка Даяна Ястремська показала неймовірний результат у минулому турі на Вімблдоні. Вона змогла прибитися до третього кола, здолавши суперницю росіянку з французьким паспортом Грачову.

Водночас Еліна Світоліна у середу, 3 липня, виграла свій перший матч на Вімблдоні-2024. Українка перемогла польку Магду Лінетт за підсумками трьох сетів у стартовому раунді.

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