Сім українок виступлять на Вімблдоні-2024 сьогодні, 4 липня — розклад

Сьогодні на Вімблдоні зіграють сім українок — розклад
Сьогодні, 4 липня, на Вімблдоні-2024 виступлять семеро тенісисток з України. Вони проведуть чотири парні зустрічі та три одиночні.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Україна на Wimbledon-2024
На цьогорічному Вімблдоні у Лондоні виступають й спортсменки з України. Сьогодні в одиночному розряді зіграють Марта Костюк, Дар’я Снігур та Еліна Світоліна.
- Марта Костюк – Дарія Севілл
- Дар’я Снігур – Єлена Остапенко
- Еліна Світоліна – Юлія Німаєр
Крім цього, чотири тенісистки зіграють у парних поєдинках:
- Джессіка ОлмосОлександра Панова — Марта Костюк/Габріела Русе
- Найкта Бейнс/Амелія Раєцкі — Тімеа Бабош/Надія Кіченок
- Коко Гофф/Джессіка Пегула — Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська
- Людмила Кіченок/Єлена Остапенко — Дарія Севілл/Юе Юань
Раніше стало відомо, що українка Даяна Ястремська показала неймовірний результат у минулому турі на Вімблдоні. Вона змогла прибитися до третього кола, здолавши суперницю росіянку з французьким паспортом Грачову.
Водночас Еліна Світоліна у середу, 3 липня, виграла свій перший матч на Вімблдоні-2024. Українка перемогла польку Магду Лінетт за підсумками трьох сетів у стартовому раунді.
Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.
Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.
"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів.
Футболіст "Шахтаря" стає зіркою в американській MSL — гравець забиває гол за голом.
Сарапій обрав новий клуб — це не "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!