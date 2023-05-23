Спаллетти уходит из "Наполи": замена уже найдена

Лучано Спаллетти руководит игрой "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти покинет клуб через несколько недель. Наставник поссорился с президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом.

Спаллетти разозлился во время беседы с клубным руководством и принял решений об уходе, сообщает Corriere dello Sport.

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Однако стороны не только не достигли согласия, но и разругались. Причиной стало нежелание президента клуба удовлетворять требования наставника по трансферам футболистом. Де Лаурентис не готов пригласить в клуб звезд футбола. При этом он продаст ведущего бомбардира команды Виктора Осимхена.

Джан Пьеро Гасперини во время матча с "Ювентусом". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Место Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года сделал "Наполи" чемпионом Италии, займет Джан Пьеро Гасперини. Контракт с 65-летним тренером будет заключен на два года. Нынешний наставник "Аталанты" будет зарабатывать в Неаполе четыре миллиона евро в год. В Бергамо его заменит Иван Юрич из "Торино".

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