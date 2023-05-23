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Спаллетти уходит из "Наполи": замена уже найдена

23 мая 2023 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Спаллетти уходит из "Наполи": замена уже найдена
Лучано Спаллетти руководит игрой "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти покинет клуб через несколько недель. Наставник поссорился с президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом.

Спаллетти разозлился во время беседы с клубным руководством и принял решений об уходе, сообщает Corriere dello Sport

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"Наполи" собирался подписать с Лучано Спаллетти новый контракт на улучшенных условиях. Тренер встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить планы на следующий сезон. 

Кто возглавит "Наполи"? 

Однако стороны не только не достигли согласия, но и разругались. Причиной стало нежелание президента клуба удовлетворять требования наставника по трансферам футболистом. Де Лаурентис не готов пригласить в клуб звезд футбола. При этом он продаст ведущего бомбардира команды Виктора Осимхена. 

Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини во время матча с "Ювентусом". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Место Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года сделал "Наполи" чемпионом Италии, займет Джан Пьеро Гасперини. Контракт с 65-летним тренером будет заключен на два года. Нынешний наставник "Аталанты" будет зарабатывать в Неаполе четыре миллиона евро в год. В Бергамо его заменит Иван Юрич из "Торино". 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу. 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

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