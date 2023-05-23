Спаллетті йде з "Наполі": заміну вже знайдено
Головний тренер "Наполі" Лучано Спаллетті залишить клуб за декілька тижнів. Наставник посварився із президентом "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентісом.
Спаллетті розлютився під час бесіди з клубним керівництвом і ухвалив рішення про звільнення, повідомляє Corriere dello Sport.
"Наполі" збирався підписати із Лучано Спаллетті новий контракт на покращених умовах. Тренер зустрівся з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, щоб обговорити плани наступного сезону.
Хто очолить "Наполі"?
Проте сторони не лише не досягли згоди, а й посварилися. Причиною стало небажання президента клубу задовольняти вимоги наставника з трансферів футболістом. Де Лаурентіс не готовий запросити до клубу зірок футболу. При цьому він продасть провідного бомбардира команди Віктора Осімхена.
Місце Лучано Спаллетті, який уперше за 33 роки зробив "Наполі" чемпіоном Італії, займе Джан П'єро Гасперіні. Контракт із 65-річним тренером буде укладено на два роки. Цьогорічний наставник "Аталанти" зароблятиме в Неаполі чотири мільйони євро на рік. У Бергамо його замінить Іван Юрич із "Торіно".
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