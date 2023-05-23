Спаллетті йде з "Наполі": заміну вже знайдено

Лучано Спаллетті керує грою "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Головний тренер "Наполі" Лучано Спаллетті залишить клуб за декілька тижнів. Наставник посварився із президентом "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентісом.

Спаллетті розлютився під час бесіди з клубним керівництвом і ухвалив рішення про звільнення, повідомляє Corriere dello Sport.

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"Наполі" збирався підписати із Лучано Спаллетті новий контракт на покращених умовах. Тренер зустрівся з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, щоб обговорити плани наступного сезону.

Хто очолить "Наполі"?

Проте сторони не лише не досягли згоди, а й посварилися. Причиною стало небажання президента клубу задовольняти вимоги наставника з трансферів футболістом. Де Лаурентіс не готовий запросити до клубу зірок футболу. При цьому він продасть провідного бомбардира команди Віктора Осімхена.

Джан П'єро Гасперіні під час матчу з "Ювентусом". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Місце Лучано Спаллетті, який уперше за 33 роки зробив "Наполі" чемпіоном Італії, займе Джан П'єро Гасперіні. Контракт із 65-річним тренером буде укладено на два роки. Цьогорічний наставник "Аталанти" зароблятиме в Неаполі чотири мільйони євро на рік. У Бергамо його замінить Іван Юрич із "Торіно".

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