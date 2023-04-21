Спаллетти возглавит Челси после ухода из Наполи — что известно

Спаллетти возглавит "Челси" после увольнения из "Наполи": что известно
Лондонский "Челси" продолжает поиски нового тренера для своей команды. В этот раз на радары "пенсионеров" попал наставник итальянского "Наполи" Лучано Спалетти.
Об этом сообщает Football London.
Из Неаполя в Лондон
Клуб Михаила Мудрика "Челси" заинтересовался кандидатурой Лучано Спалетти. По информации британских журналистов, руководство "аристократов" якобы намерено провести переговоры с итальянским специалистом, который довольно успешно проявивил себя во главе "Наполи".
В то же время, главной целью лондонцев остается Юлиан Нагельсманн. И большую роль в этом играет то, что немец находится в статусе свободного агента.
Третьим кандидатом на должность тренера "Челси" является Маурисио Почеттино. Идея с приглашением Луиса Энрике будто больше не актуальна.
"Наполи" под руководством Спалетти уверенно лидирует в чемпионате Италии. В ЛЧ команда вылетела от "Милана" на стадии четвертьфинала.
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