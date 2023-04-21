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Спаллетти возглавит "Челси" после увольнения из "Наполи": что известно

21 апреля 2023 13:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Спаллетти возглавит Челси после ухода из Наполи — что известно
Главный тренер "Наполи" Лучано Спалетти. Фото: Reuters/CIRO DE LUCA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Лондонский "Челси" продолжает поиски нового тренера для своей команды. В этот раз на радары "пенсионеров" попал наставник итальянского "Наполи" Лучано Спалетти.

Об этом сообщает Football London.

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Клуб Михаила Мудрика "Челси" заинтересовался кандидатурой Лучано Спалетти. По информации британских журналистов, руководство "аристократов" якобы намерено провести переговоры с итальянским специалистом, который довольно успешно проявивил себя во главе "Наполи".

Спаллетти
Эмоции Лучано Спалетти в матче с "Миланом". Фото: Reuters/ALBERTO LINGRIA

В то же время, главной целью лондонцев остается Юлиан Нагельсманн. И большую роль в этом играет то, что немец находится в статусе свободного агента.

Третьим кандидатом на должность тренера "Челси" является Маурисио Почеттино. Идея с приглашением Луиса Энрике будто больше не актуальна.

"Наполи" под руководством Спалетти уверенно лидирует в чемпионате Италии. В ЛЧ команда вылетела от "Милана" на стадии четвертьфинала. 

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