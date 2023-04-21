Спаллетті очолить "Челсі" після звільнення з "Наполі": що відомо
Лондонський "Челсі" продовжує шукати нового тренера для своєї команди. Цього разу на радари "пенсіонерів" потрапив наставник італійського "Наполі" Лучано Спалетті.
Про це повідомляє Football London.
З Неаполя в Лондон
Клуб Михайла Мудрика "Челсі" зацікавився кандидатурою Лучано Спалетті. За інформацією британських журналістів, керівництво "аристократів" нібито має намір провести перемовини з італійським спеціалістом, який доволі успішно проявив себе на чолі "Наполі".
Водночас головною ціллю лондонців залишається Юліан Нагельсманн. І неабияку роль у цьому відіграє те, що німець перебуває у статусі вільного агента.
Третім кандидатом на посаду тренера "Челсі" є Маурісіо Почеттіно. Ідея з запрошенням Луїса Енріке буцімто більше не актуальна.
"Наполі" під керівництвом Спалетті впевнено лідирує в чемпіонаті Італії. З ЛЧ команда вилетіла на стадії чвертьфіналу, зазнавши поразки від "Мілана".
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