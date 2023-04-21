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Спаллетті очолить "Челсі" після звільнення з "Наполі": що відомо

21 квітня 2023 13:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Спаллетті очолить Челсі після звільнення з Наполі — що відомо
Головний тренер "Наполі" Лучано Спалетті. Фото: Reuters/CIRO DE LUCA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Лондонський "Челсі" продовжує шукати нового тренера для своєї команди. Цього разу на радари "пенсіонерів" потрапив наставник італійського "Наполі" Лучано Спалетті. 

Про це повідомляє Football London. 

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Клуб Михайла Мудрика "Челсі" зацікавився кандидатурою Лучано Спалетті. За інформацією британських журналістів, керівництво "аристократів" нібито має намір провести перемовини з італійським спеціалістом, який доволі успішно проявив себе на чолі "Наполі". 

Спалетті
Емоції Лучано Спалетті у матчі з "Міланом". Фото: Reuters/ALBERTO LINGRIA

Водночас головною ціллю лондонців залишається Юліан Нагельсманн. І неабияку роль у цьому відіграє те, що німець перебуває у статусі вільного агента. 

Третім кандидатом на посаду тренера "Челсі" є Маурісіо Почеттіно. Ідея з запрошенням Луїса Енріке буцімто більше не актуальна. 

"Наполі" під керівництвом Спалетті впевнено лідирує в чемпіонаті Італії. З ЛЧ команда вилетіла на стадії чвертьфіналу, зазнавши поразки від "Мілана". 

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