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Спаллетти вернул в сборную Италии известного игрока на матч с Украиной

8 ноября 2023 17:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Спаллетти вернул в сборную Италии известного игрока на матч с Украиной
Спаллетти руководит игрой "скуадры адзурры". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти внес изменения в заявку своей команды накануне матча против национальной команды Украины. Наставник вызвал в лагерь "скуадры адзурры" сразу несколько новых игроков. 

Одним из них стал полузащитник "Арсенала" Жоржиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Лучано Спаллетти столкнулся с кадровыми проблемами накануне поединок отбора на Евро-2024 с Северной Македонией и Украиной. Сборная Италии должна побеждать в этих поединках, чтобы квалифицироваться на континентальное первенство. 

Жоржиньо
Жоржиньо в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Кто вызван в сборную Италии 

Футболисты "скуадры адзурры" Сандро Тонали и Николо Фаджоли дисквалифицированы за игру на тотализаторе. Вместо них Лучано Спаллетти пригласил в национальную команду несколько других футболистов. 

Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо не играл за сборную Италии с лета 2023 года. Для 31-летнего хавбека это первый вызов в национальную команду после прихода Лучано Спаллетти. 

Помимо этого в сборную Италии вызваны защитник "Торино" Алессандро Буонджорно и полузащитник "Монцы" Андреа Кольпани, который еще не играл за "скуадру адзурру". 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в одну из лучших команд Италии. 

"Динамо" может возглавить бывший коллега наставника "Шахтера". 

Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана

Луческу начал переговоры с еще одним европейским клубом. 

Ребров внес изменения в состав сборной Украины перед матчем с Италией.

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