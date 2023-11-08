Спаллетти вернул в сборную Италии известного игрока на матч с Украиной
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти внес изменения в заявку своей команды накануне матча против национальной команды Украины. Наставник вызвал в лагерь "скуадры адзурры" сразу несколько новых игроков.
Одним из них стал полузащитник "Арсенала" Жоржиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Лучано Спаллетти столкнулся с кадровыми проблемами накануне поединок отбора на Евро-2024 с Северной Македонией и Украиной. Сборная Италии должна побеждать в этих поединках, чтобы квалифицироваться на континентальное первенство.
Кто вызван в сборную Италии
Футболисты "скуадры адзурры" Сандро Тонали и Николо Фаджоли дисквалифицированы за игру на тотализаторе. Вместо них Лучано Спаллетти пригласил в национальную команду несколько других футболистов.
Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо не играл за сборную Италии с лета 2023 года. Для 31-летнего хавбека это первый вызов в национальную команду после прихода Лучано Спаллетти.
Помимо этого в сборную Италии вызваны защитник "Торино" Алессандро Буонджорно и полузащитник "Монцы" Андреа Кольпани, который еще не играл за "скуадру адзурру".
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