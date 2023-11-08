Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Спаллетті повернув до збірної Італії відомого гравця на матч із Україною arrow

Спаллетті повернув до збірної Італії відомого гравця на матч із Україною

8 листопада 2023 17:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Спаллетті повернув до збірної Італії відомого гравця на матч із Україною
Спаллетті керує грою "скуадри адзурри". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вніс зміни до заявки своєї команди напередодні матчу проти національної команди України. Наставник викликав у табір "скуадри адзурри" одразу кілька нових гравців.

Одним із них став півзахисник "Арсеналу" Жоржиньйо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

Лучано Спаллетті зіштовхнувся із кадровими проблемами напередодні поєдинок відбору на Євро-2024 із Північною Македонією та Україною. Збірна Італії має перемагати у цих поєдинках, щоб кваліфікуватися на континентальну першість.

Жоржіньо
Жоржиньйо у матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Хто викликаний до збірної Італії

Футболісти "скуадри адзурри" Сандро Тоналі та Ніколо Фаджолі дискваліфіковані за гру на тоталізаторі. Натомість Лучано Спаллетті запросив до національної команди кілька інших футболістів.

Півзахисник лондонського "Арсеналу" Жоржиньйо не грав за збірну Італії з літа 2023 року. Для 31-річного хавбека це перший виклик до національної команди після приходу Лучано Спаллетті.

Крім цього, до збірної Італії викликані захисник "Торіно" Алессандро Буонджорно та півзахисник "Монци" Андреа Кольпані, який ще не грав за "скуадру адзурру".

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії. 

Динамо може очолити колишній колега наставника "Шахтаря". 

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.  

Луческу розпочав переговори із ще одним європейським клубом. 

Ребров вніс зміни до складу збірної України перед матчем з Італією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі