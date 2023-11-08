Спаллетті повернув до збірної Італії відомого гравця на матч із Україною

Спаллетті керує грою "скуадри адзурри". Фото: REUTERS/Carl Recine

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вніс зміни до заявки своєї команди напередодні матчу проти національної команди України. Наставник викликав у табір "скуадри адзурри" одразу кілька нових гравців.

Одним із них став півзахисник "Арсеналу" Жоржиньйо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Жоржиньйо у матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/Lee Smith

Хто викликаний до збірної Італії

Футболісти "скуадри адзурри" Сандро Тоналі та Ніколо Фаджолі дискваліфіковані за гру на тоталізаторі. Натомість Лучано Спаллетті запросив до національної команди кілька інших футболістів.

Півзахисник лондонського "Арсеналу" Жоржиньйо не грав за збірну Італії з літа 2023 року. Для 31-річного хавбека це перший виклик до національної команди після приходу Лучано Спаллетті.

Крім цього, до збірної Італії викликані захисник "Торіно" Алессандро Буонджорно та півзахисник "Монци" Андреа Кольпані, який ще не грав за "скуадру адзурру".

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