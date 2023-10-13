"Спокойный, потому что проделали хорошую работу", — Мельгоса о победе над Люксембургом

Унаи Мельгоса. Фото: Общественное

Молодежная сборная Украины по футболу выиграла второй поединок в отборе на чемпионат Европы-2025 и сокрушила команду Люксембурга со счетом 3:0. После матча главный тренер украинцев Унае Мельгоса отметил прогресс сборной Украины по сравнению со стартовой игрой в отборе против Северной Ирландии.

Об этом он рассказал в интервью Суспільне спорту, передает Новини.LIVE.

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"Я спокоен, потому что мы проделали хорошую работу в эти дни. Нельзя сказать, что игроки хорошо не отработали. Счастливый — это очень громкое слово, но я спокоен. Думаю, в большинстве своем мы действовали достаточно спокойно. У нас были моменты, чтобы забить, и их было больше, чем в предыдущей игре против Северной Ирландии. Возможно, только в последней трети поля мы не были успешными, но в конце концов, продолжая делать одно и то же, мы забили. Рады за Игоря Краснопира", — сказал испанец.

🇱🇺 0:3 🇺🇦



✅ Second win, 6/6

✅ Second clean sheet

🔜 16.10 ⚔️🏴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) Октябрь 12, 2023

Авторами голов стали Краснопир, Вьюнник и Квасница. Их особо отметил тренер.

"Да, они добросовестно отработали. Они понимают важность пространства позади. Конечно, есть и другие вещи, которые им не очень нравятся, особенно когда они чувствуют это пространство. Но иногда тебе нужно больше контролировать игру, не превращая ее "от ворот к воротам". Это очень сложно для нас", — добавил Унаи.

С Англией будут изменения

О следующем матче против Англии наставник не исключает, что возможны изменения как в составе, так и в тактике.

"Никогда не говорю вперед. Сейчас есть то, что есть. А против Англии нам нужно будет показать свои лучшие качества. Попробуем это сделать. Агрессивная игра против Люксембурга во втором тайме перед Англией? Прежде всего, нам нужно было победить в этом матче, а он не был "закрыт". Мы "закрыли" матч, забив третий мяч на последней минуте. А по интенсивности — прибыли сюда с 24 игроками.

Можем проводить ротацию, и всем футболистам нужно показывать свои лучшие качества. В то же время, у нас "Три дня. Знаю, что это тяжело, что у нас долгие путешествия. Понимаем эту ситуацию, потому что не хотим, чтобы кто-то травмировался. Но сейчас, имея в составе 20-летних футболистов, они все еще молоды и свежи. Поэтому они должны показывать 100" % до конца всего матча, любого матча", — сообщил Мельгоса.

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