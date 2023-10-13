“Спокійний, бо виконали гарну роботу”, — Мельгоса про перемогу над Люксембургом

Унаї Мельгоса. Фото: Суспільне

Молодіжна збірна України з футболу виграла другий поєдинок у відборі на чемпіонат Європи-2025 та розтрощила команду Люксембургу з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер українців Унаї Мельгоса відзначив прогрес збірної України у порівнянні зі стартовою грою у відборі проти Північної Ірландії.

Про це він розповів в інтерв’ю Суспільне Спорт, передає Новини.LIVE.

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"Я спокійний, бо ми виконали гарну роботу у ці дні. Не можна сказати, що гравці гарно не відпрацювали. Щасливий - це дуже гучне слово, але я спокійний. Гадаю, здебільшого ми діяли досить спокійно. У нас були моменти, щоб забити, і їх було більше, ніж у попередній грі проти Північної Ірландії. Можливо, лише в останній третині поля ми не були успішними, але зрештою, продовжуючи робити одне й те ж, ми забили. Раді за Ігора Краснопіра", — сказав іспанець.

🇱🇺 0:3 🇺🇦



✅ Second win, 6/6

✅ Second clean sheet

🔜 16.10 ⚔️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zTE3EAldkd — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 12, 2023

Авторами голів стали Краснопір, В’юнник та Квасниця. Їх особливо відзначив тренер.

"Так, вони сумлінно відпрацювали. Вони розуміють важливість простору позаду. Звісно, є й інші речі, які їм не дуже подобаються, особливо коли вони відчувають цей простір. Але подекуди тобі треба більше контролювати гру, не перетворюючи її "від воріт до воріт". Це дуже складно для нас", — додав Унаї.

З Англією будуть зміни

Про наступний матч проти Англії наставник не виключає, що можливі зміни, як у складі, так й в тактиці.

"Ніколи не кажу наперед. Зараз є те, що є. А проти Англії нам потрібно буде показати свої найкращі якості. Спробуємо це зробити. Агресивна гра проти Люксембургу у другому таймі перед Англією? Перш за все, нам потрібно було перемогти у цьому матчі, а він не був "закритий". Ми "закрили" матч, забивши третій м'яч на останній хвилині. А щодо інтенсивності - прибули сюди з 24 гравцями.

Можемо проводити ротацію, і всім футболістам потрібно показувати свої найкращі якості. Водночас, у нас три дні. Знаю, що це важко, що у нас довгі подорожі. Розуміємо цю ситуацію, бо не хочемо, щоб хтось травмувався. Але зараз, маючи у складі 20-річних футболістів, вони все ще молоді та свіжі. Тому вони мають показувати 100% до кінця всього матчу, будь-якого матчу", — повідомив Мельгоса.

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