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Спортивные соревнования можно будет смотреть бесплатно — где покажут

7 февраля 2024 12:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Спортивные соревнования можно будет смотреть бесплатно — где покажут
Легкоатлетка Ярослава Магучих радуется новому рекорду по прыжкам в высоту. Фото: instagram.com/rosya_dp/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Европейский вещательный союз (EBU) запустил собственную стриминговую спортивную платформу под названием Eurovision Sport. Болельщики всего мира смогут бесплатно смотреть онлайн соревнования в разных видах спорта

Турниры по легкой атлетике, биатлону, водным и лыжным видам спорта отныне будут доступны в Украине, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на EBU

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Количество международных рынков, на которых будет доступна платформа Eurovision Sport, превышает 50 стран. Согласно заявлению EBU, до недавнего времени только треть болельщиков имели доступ к просмотру спортивных трансляций. Теперь возможность смотреть турниры смогут люди во многих странах мира. 

Eurovision Sport
Платформа Eurovision Sport. Скриншот EBU

Какие трансляции будут доступны бесплатно 

Международные турниры по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, биатлону, парусному, лыжному спорту можно будет смотреть бесплатно онлайн на платформе Eurovision Sport. Первым соревнованием, которое болельщики смогут увидеть, станет чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе, который продлится до 18 февраля.

Болельщикам будет доступен просмотр спортивных турниров в настольной и мобильной версиях стриминговой платформой Eurovision Sport. Мобильные приложения поддерживаются как на устройствах iOS, так и для пользователей Android. В этом году станет доступен просмотр трансляций с помощью подключенных Smart TV, а также на партнерских бесплатных потоковых телевизионных каналах. 

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спорт
Легкая атлетика
Лыжный спорт
Гимнастика
Биатлон
Водный спорт
онлайн трансляция

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